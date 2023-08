Spätzle statt Sätze

Von: Michaele Heske

Für den Moment in sicheren Händen war der Essens-Schlitten bei Reporterin Birgit Lang. Über einen ganzen Abend oder gar die ganze Woche wären ihr die Tabletts jedoch zu schwer. © Michaele Heske

Immer gut gelaunt und lächelnd drängen die Bedienungen in Dirndl und Lederhosen durch die Reihen in der Dorfener Festhalle. Wie Selbstverständlich tragen sie dabei bis zu zwölf Masskrüge und zig Gickerl-Teller. Zwei Reporterinnen des Dorfener Anzeigers versuchten sich heuer selbst im Service: Ob Bier ausschenken oder Essen mit dem Schlitten transportieren – bis zum Zapfenstreich braucht man jedenfalls viel Stehvermögen.

Dorfen – In der Küche ist es deutlich wärmer als im Bierzelt. Unmittelbar vor dem großen Grill: eine Bruthitze. „Zwischen 80 und 100 Grad – da kommt man schon ins Schwitzen“, erklärt Peter Wandinger. „Ich war früher Schiffskoch, in der Kombüse war es mitunter sogar noch heißer.“ Gut vier Liter Wasser trinke er während der Schicht, um nicht zu dehydrieren.

Derweil laufen die Vorbereitungen für den Volksfesttag auf Hochtouren. Elisabeth Kern von der gleichnamigen Bäckerei in Dorfen, liefert Brezn, der Kartoffelsalat kommt von der Kramerei am Kreisel und das Fleisch vom Metzger Widl. Regie in der Küche führt erstmals Sepp Vogl, ehemaliger Wirt des Lebzelter. „Alle Zutaten sind frisch“, sagt der wohl bekannteste Dorfener Koch. Vogl macht sogar die Soßen selbst, nichts kommt vom Discounter oder aus dem Päckchen.

Großes Lob gab es außerdem vom Lebenskontrolleur des Landratsamtes Erding. Noch nie habe er eine Volksfest-Küche erlebt, in der die Hygieneregeln so vorbildlich eingehalten werden, freuen sich Vogl und die gut 20 Mitarbeiter, die für das Essen zuständig sind.

Das Zelt füllt sich, die ersten Bestellungen gehen ein. Günther Sattler, der immer noch ganz verheulte Augen hat, weil er zuvor kiloweise Zwiebeln geschnitten hat, ist jetzt für die Essensausgabe zuständig. Gickerl, Käsespätzle und Kaiserschmarrn stellt er auf den sogenannten Schlitten. Reporterin Birgit Lang steht schon parat, sie hievt das riesige Tablett auf ihre Schulter. „Ganz schön schwer, da tut einem schnell die Hand weh“, so ihr Kommentar. Vor allem habe sie aber Angst gehabt, dass ihr die Speisen vom Schlitten rutschen und auf dem Boden landen.

Auch Michaele Heske, Mitarbeiterin beim Dorfener Anzeiger stößt schnell an ihre Grenzen. Beim Zapfen spritzt ihr das Bier über die Hand. „Ein perfekt gezapftes Bier macht mich glücklich – aber es ist eine Kunst“, erklärt Festwirt Ernst Hennel. Unter Einhaltung der wichtigsten Grundregeln, zu denen saubere Gläser gehören, gelinge der fassfrische Genuss mit der richtigen Schaumkrone erst mit der nötigen Routine, weiß er aus jahrzehntelanger Erfahrung an der Schankanlage. Hennel hat die Ruhe weg, so schnell erschüttert den Volksfest-Profi eigentlich nichts.

Doch der Auftakt am Freitag hatte es in sich, erzählt er. Mittags sagte nämlich der Gickerl-Griller ab: „Er hatte in der Nacht zuvor einen Herzinfarkt.“ Menschlich eine Tragödie – und logistisch ein dickes Problem. Denn Wiesnhendl sind nach wie vor der Renner, um die tausend Gickerl verzehren die Besucher pro Tag. In allerletzter Minute fand Hennel dann doch noch Ersatz. Der Dorfener Robert Mittermaier sowie der eingangs bereits erwähnte Peter Wandinger aus Lengdorf sprangen ein.

Vier Maßkrüge hat Heske in der Hand, mehr schafft sie nicht. Wen wundert es, dass sich Silvia Wagner über diesen laienhaften Versuch amüsiert. Zwölf Bier stemmt die Bedienung locker. Ein leerer Krug wiegt 1,2 Kilogramm, mit Füllung 2,2 Kilogramm. Also los: „Krüge an die Brust gepresst und laufen, was das Zeug hält“, meint die Steuerfachangestellte aus Velden, die schon seit 25 Jahren im Bierzelt kellnert, sogar regelmäßig beim Oktoberfest in München dabei ist. „Immer eine Mordsgaudi“, findet sie.

Thomas Lübeck gehört seit letztem Jahr zu den 30 Servicekräften. Für den wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni München ist das Bedienen im Festzelt eine Finanzspritze fürs Studium: „Man verdient gut.“ Außerdem mache der Job einen riesigen Spaß, auch wenn einem abends die Füße weh tun: „Die Leute sind in guter Stimmung, man kommt schon mal ins Gespräch. Und unser Team ist einfach super“, sagt er.

Der Abend schreitet voran. Jetzt stehen Brezn, Bier und Blasmusik im Vordergrund, es wird viel „gsuffa“ im Festzelt – rein grammatikalisch das Partizip Perfekt von „saufen“. Faktisch aber ist es in erster Linie ein Imperativ und die Aufforderung, gemeinsam anzustoßen und zu feiern, schließlich sind die Volksfesttage in Dorfen die größte Party des Jahres. Wie viel Bier bislang ausgeschenkt wurde, will Festwirt Tobias Maier nicht benennen: „Das ist unser Betriebsgeheimnis, aber deutlich mehr als im Vorjahr.“

Das Festwirt-Quartett, Maier, Hennel, Michael Gronegger und Franz Egerndorfer, firmiert als „Gmaade Wiesn“ und richtet heuer zum zweiten Mal das Volksfest im ESC-Stadion aus. Geschätzt zwischen 60 000 und 70 000 Besucher feierten 2022 friedlich. Heuer sei sogar noch mehr los, glaubt Maier. „Volksfest in Dorfen ist wie heimkommen – wir haben 2022 gut vorgearbeitet.“

Das Flirten gehört zur Wiesn. Erstmals steht eine knallrote Couch für Singles im Raum. „Da stellt man den Mädels und Burschen viele Fragen – wie sie sich beispielsweise den perfekten Partner vorstellen“, erzählt Wiesnmadl Sandra Bauer. Ob es bisher schon mit der Liebe geklappt hat? „Das weiß ich nicht, wir beobachten ja nicht, wie die Leute dann miteinander an der Bar anbandeln“, sagt Bauer.

Um 22.30 Uhr ist Zapfenstreich, es gibt die letzte Runde Bier. Festwirt Gronegger komplementiert die Gäste raus – die Party ist aus. Nächster Höhepunkt: Am heutigen Donnerstag, ab 21 Uhr findet die Wahl zum Bierkönig statt. mhe

Füllt Heimatzeitung leichter als Masskrüge: Reporterin Michaele Heske (r.) mit den Festwirten (v. l.) Franz Egerndorfer, Tobias Maier und Ernst Hennel. © Birgit Lang

Bis zu zwölf Masskrüge sind für die langjährige Volksfestbedienung Silvia Wagner ein Leichtes. © Michaele Heske