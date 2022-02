Dorfener (24) hetzt per WhatsApp gegen Muslime und Asylbewerber

Von: Hans Moritz

Nächster Prozess wegen Volksverhetzung per WhatsApp: Ein 24 Jahre alter Dorfener wurde zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Dorfen/Erding – Am Amtsgericht Erding dürfte man aufgehört haben, die Verfahren zu zählen, die in Zusammenhang mit einer Massen-WhatsApp-Gruppe mit teils volksverhetzenden und nationalsozialistischen Inhalten stehen. 100 Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Traunstein auf den Weg gebracht. Ein beträchtlicher Teil der Beschuldigten stammt aus der Region Erding/Landshut.

Am Freitag musste sich ein 24 Jahre alter Dorfener vor Strafrichterin Michaela Wawerla verantworten. Wegen mehrerer Vorstrafen und offener Bewährung wurde er zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Hinter dem Angeklagten steht allerdings auch eine tragische Biografie, was ihn von den bisher Verurteilten unterscheidet.

Die Staatsanwaltschaft hielt dem Produktionshelfer vor, im Herbst 2018 ein Bild von einem betenden Muslim mit Ziege auf dem Rücken und der Beschriftung „Alle elf Minuten verliebt sich ein Muslim im Gebet“, dem Text: „Habe fürs Asylheim Stühle gespendet. Warte jetzt nur noch auf den Elektriker, der sie anschließt“ sowie ein Video mit Hitlergruß in besagte WhatsApp-Gruppe geladen zu haben. Das brachte ihm eine Anklage wegen Volksverhetzung ein.

Der junge Mann berichtete, dass er zu dieser Zeit schwerst drogenabhängig gewesen sei. „Ich habe elf Jahre lang täglich gekifft, aber auch Heroin genommen.“ Er könne sich nicht an die Posts erinnern. Bestreiten wollte er sie aber auch nicht. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge dürfte er zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig gewesen sein – wegen der Drogensucht, aber auch Depressionen, Suizidversuchen und einer schizophrenen Psychose.

Aufgrund anderer Straftaten, darunter Körperverletzung, Diebstahl, Beleidigung und Drogendelikten saß der 24-Jährige einige Zeit im Gefängnis. Er versicherte, dass diese Zeit nicht spurlos an ihm vorübergegangen sei, zumal seine Tochter kurz nach der Geburt gestorben sei.

Der Dorfener machte glaubhaft, dass er keinerlei Drogen mehr nehme, wieder Arbeit habe und stark an sich arbeite, um wieder ein normales Leben zu führen. „Ich will nicht wieder zurück in die Kriminalität und in den Knast“, sagte er. Seine Bewährungshelferin bestätigte den Wandel. Er selbst versicherte, keinesfalls Rechter zu sein.

Unter Einbeziehung einer frischen Verurteilung verlangte die Staatsanwältin ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung. Für Aufsehen sorgte Verteidiger Johannes Wittmann, der auf Freispruch plädierte. Bilder und Texte seien zwar geschmacklos, aber noch von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Das sah Richterin Wawerla komplett anders und verurteilte den Dorfener zu 16 Monaten Haft auf Bewährung, berücksichtigte aber seine Reue und Wandlung.

