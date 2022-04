„Vollsperrung, aber Innenstadt erreichbar“

Von: Hermann Weingartner

Startschuss für die Behelfsbrücke in Dorfen. © Hermann Weingartner

Dorfen - Heute, 26. April, ist der Start der Baustelle B15-Isenbrücke. Die nächsten Wochen sind hier Geduld und Rücksicht gefragt. Laut Bauamt Freising soll die neue Brücke Ende 2022fertig sein.

Ab heute, Dienstag, 9 Uhr beginnen die umfangreichen Straßensperrungen und Umleitungen wegen des Neubaus der B 15-Isenbrücke in Dorfen. „Trotz Vollsperrung bleibt die Innenstadt weiter jederzeit erreichbar“, betonte gestern der Pressesprecher des Staatlichen Bauamts Freising, Thomas Jakob, gegenüber unserer Zeitung. Er erklärte, es werde zu Behinderungen kommen, aber „kein Chaos“ geben. Sein Appell: Alle Verkehrsteilnehmer sollten Geduld haben und Rücksicht nehmen. Beim Straßenbauamt gehe man davon aus, dass das Großprojekt wie geplant am Jahresende fertiggestellt ist.

Vor der Baustelle der B 15-Isenbrücke wird ab heute der gesamte Durchgangsverkehr großräumig umgeleitet, erläuterte Jakob (siehe Umleitungsbeschreibung). Nur der örtliche Lkw-Lieferverkehr kann von Norden auf einer Fahrspur die Brücke noch bis zum 3. Mai passieren und da nur bis zur Baustelle an der Kreuzung B 15-Jahnstraße/Rosenaustraße/Gartenstraße. In dem Bereich werden am morgigen Mittwoch, 27. April, die noch fehlende Asphaltdeckschicht, die Markierung und die Induktionsschleifen für die verkehrsabhängige Ampelsteuerung eingebaut. Die Arbeiten werden laut Jakob voraussichtlich bis 3. Mai andauern: „In dieser Zeit ist diese Kreuzung für den Verkehr komplett gesperrt.“ Die Rosenaustraße ist weiter über die Haager Straße erreichbar, die Gartenstraße und die Ludwig-Uhland-Straße über die Zinniengasse, Dahliengasse, Ludwig-Anzengruber-Straße und Moosener Straße. In diesem Zeitraum gilt auf der Haager Straße ein absolutes Halteverbot.

Ab 3. Mai beziehungsweise nach Beendigung der Arbeiten ist die Kreuzung B 15/Rosenaustraße/Gartenstraße wieder befahrbar. Dann fließt der Verkehr über die Rosenaustraße stadteinwärts und durch die Haager Straße stadtauswärts. Beide Fahrbahnen werden temporär zu Einbahnstraßen.

„Die Innenstadt Dorfens ist während der gesamten Bauzeit immer erreichbar“, betonte Jakob. Allerdings ändere sich die Verkehrsführung. Am Kirchtorplatz (Wesener Tor) hat der Verkehr vom Johannisplatz stadteinwärts Vorrang. Der westliche Abschnitt des Herzoggrabens wird für den Verkehr (außer für Anlieger) gesperrt. Die Ortsstraße An der Leiten wird zur Einbahnstraße und darf aus Richtung Mehlmühle/Hampersdorf nur in Fahrtrichtung Westen befahren werden. Wer in die Gegenrichtung muss, fährt über Hampersdorf. Außerdem weist die Stadt Dorfen auf der Erdinger Straße, auf der Schäfflergasse und im westlichen Teil des Herzoggrabens sowie auf der Ortsstraße An der Leiten Halteverbote aus. Sie sollen den Verkehr möglichst flüssig halten.

Auch der Busverkehr ist betroffen. Während der Brückensperrung fahren die Linien 564, 565 und 9403 sowie der Stadtbus nach einem Ersatzfahrplan, der an den Haltestellen aushängt. Änderungen ergeben sich, weil die Linienbusse nicht durchs Wesener Tor fahren können und am Marienplatz wenden. Von dort kommt man zu Fuß zur Haltestelle „Krankenhaus West“ oder „Volksfestplatz“. Die Stadtbus-Haltestelle „Krankenhaus Süd, bei Bücherei“ entfällt für die Sperrungszeit. Dafür gibt es zwei neue Haltestellen an der Erdinger Straße – „Krankenhaus Nord“ sowie „Buchbacher Straße/Van-Beethoven-Weg“.

Zunächst werde jetzt eine Woche beobachtet, wie sich die Verkehrssituation aktuell entwickele, erklärte Jakob. Entsprechend werde es bei Bedarf dann Anpassungen geben. Für den Nah- und Fernverkehr sind alle Umleitungen ausgeschildert. Alle Infos rund um den Brückenneubau und die Verkehrsführungen sind immer aktuell auf der Homepage der Stadt Dorfen (www.dorfen.de) sowie der Internetseite des Straßenbauamts (www.stbafs.bayern.de) einsehbar.

Am gestrigen Montag haben auch die Gründungsarbeiten für das Fundamt der notwendigen Behelfsbrücke am Isen-Flutkanal unterhalb der Wehranlage begonnen. Die Flutkanalstraße wird dort bei Bedarf temporär gesperrt. Eine Spezialfirma setzt beiderseits am Ufer Mikrobohrpfähle, auf denen das Fundament lagert.

Nach Fertigstellung im Mai kann die Brücke von Fußgängern, Radfahrern und Fahrzeugen der Rettungskräfte genutzt werden. Der Abriss der Isenbrücke beginnt dann erst, wenn die Behelfsbrücke fertiggestellt ist.