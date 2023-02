Dorfen: Vom Gipfelglück der Extremkletterer

Von: Michaele Heske

Ganz oben: Höhenangst ist Werner Schüler fremd. Der Dorfener ist mit Gerald Forstmaier regelmäßig in den Hochalpen unterwegs. Diesen Mittwoch zeigen sie darüber einen Diavortrag im Kinocafé Taufkirchen. © privat

Die Dorfener Werner Schüler und Gerald Forstmaier sind begeisterte Alpinisten. Am Mittwoch, 8. Februar, berichten sie von ihren Erlebnissen im Kinocafe Taufkirchen.

Dorfen//Taufkirchen – Werner Schüler und Gerald Forstmaier sind begeisterte Alpinisten. Auch im vergangenen Sommer standen die Dorfener wieder auf mächtigen Gipfeln. Den beiden gelang im Juli zudem eine Hochtour-Überschreitung des mystischen Eiger (3970 Meter) und der Jungfrau (4158 m) in der Schweiz. Über ihre Erlebnisse berichten sie mit vielen Fotos am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr im Kinocafé Taufkirchen.

„Das war eine enorme körperliche Herausforderung“, sagt Schüler zur anspruchsvollen Tour in den Berner Alpen. Immerhin waren sie rund acht Tage und mehr als zwölf Stunden täglich unterwegs. Man müsse sich aufeinander verlassen können, sagt Schüler. Denn die Absturzgefahr war der ständige Begleiter der beiden Freunde. Habe man dann aber das Ziel erreicht, sei die Freude, das Glück, nahezu so groß wie er erklommene Gipfel: „Gigantisch – man darf den Respekt vor den Bergen aber nie verlieren.“ Und danach gehe es noch hinunter, ergänzt Gerald Forstmaier. Der Weg abwärts sei ebenfalls eine Herkulesaufgabe.

„Wir wollen den Leuten von unseren Erfahrungen, unseren Erlebnissen erzählen, Fotos von dem herrlichen Panorama zeigen“, sagt Forstmaier zur Idee hinter dem Vortrag am Mittwoch. Möglich, dass der eine oder andere durch die der Extremsportler inspiriert wird. „Man muss sich aber gut auf jede Tour vorbereiten“, warnt Forstmaier – und dabei auch das eigene Können richtig einschätzen. Denn die Gefahren lauern überall, etwa durch Steinschläge oder jetzt im Winter durch Lawinen, wenn man mit den Skiern zum Wandern in die Berge gehe. „Das ist übrigens deutlich interessanter als die Abfahrt auf den vollen Pisten“, findet er.

Bei dem Diavortrag am Mittwoch gibt es auch Bilder von Klettertouren an der berühmt-berüchtigten Watzmann-Ostwand oder der Große-Zinne-Nordwand in den Dolomiten. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. Diese kommen der geplanten Boulderhalle des DAV in Taufkirchen zugute. In einer 12 mal 15 Meter großen Halle sollen 250 Quadratmeter Kletterfläche entstehen. Dort kann man dann an senkrechten und überhängenden Wänden Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden klettern – allerdings in geringerer Höhe, schließlich ist nicht jeder so mutig wie Schüler und Forstmaier.