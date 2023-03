Vom locus publicus zum herzoglichen Markt

Von: Michaele Heske

Großes Interesse zeigten die Dorfener am Vortrag von Dr. Irmtraut Heitmeier über die Geschichte Dorfens im Pfarrsaal. © Birgit Lang

Der Historische Verein lud Dr. Irmtraut Heitmeier anlässlich der 1250-Jahtfeier ein. Die Geschichtsexpertin referierte über die Entwicklung Dorfens.

Dorfen – „Dorfen vom frühmittelalterlichen ‚Dorf’ zum herzoglichen Markt“ – darüber referierte Dr. Irmtraut Heitmeier, Lehrbeauftragte für Geschichte des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Historische Kreis hatte zu dem Festvortag anlässlich der 1250-Jahr-Feier ins Pfarrheim auf dem Ruprechtsberg eingeladen. „Das Interesse der Dorfener an der Geschichte ihrer Stadt ist im Jubiläumsjahr neu erwacht“, freute sich Vize-Vorsitzender Wolfgang Lanzinger. Denn mehr als 130 Zuhörer drängten sich in den Saal.

„Das älteste Dokument, das den Namen Dorfen enthält, ist 1250 alt. Das entspricht, berücksichtigt man die kürzere Lebenserwartung im Mittelalter, rund 50 Generationen“, begann Heitmeiers Vortrag. Was aber sei an der schlecht überlieferten Vergangenheit eigentlich noch interessant? Und warum feiert Dorfen, wie so viele andere Orte, ein solches Jubiläum? Die urkundliche Überlieferung des Ortsnamens verweise auf die Wurzeln, die bis ins frühe Mittelalter zurückreichen, so die Dozentin. „Es erfüllt mit einem gewissen Stolz, dass all diese Generationen den Ort weiter vorangebracht haben.“

Auch im Isental habe der moderne Bauboom mit Gewerbegebieten, Wohnsiedlungen, Straßen und zuletzt der Autobahn das Erscheinungsbild der Landschaft deutlich verändert, dennoch könne man die Spuren der frühmittelalterlichen Organisation noch immer „lesen“, sagte Heitmeier. Was bislang zum Frühmittelalter im Landkreis Erding geschrieben wurde, deutet darauf hin, dass die Frühgeschichte sich am Moosrand und im Sempttal abgespielt habe. „Der Raum östlich davon tritt erst einmal kaum in Erscheinung. Die Überraschung der Fachleute, als man vor einigen Jahren in Kirchstetten auf Gräber des 7. Jahrhunderts stieß, ist bezeichnend für diesen Blick. Man hat hier im mittleren Isental keinen so frühen Siedlungsniederschlag erwartet, obwohl auch in Dorfen bei der Marktkirche Reihengräber mit Waffen und Schmuck gefunden wurden.“

Ein Grund für diese Sichtweise sei die im Vergleich zum Moosrand und Semptgebiet deutlich unpersönlichere Ortsnamengebung im Isental. „Beherrschen dort Namen wie Pliening, Finsing, Neuching, Erding das Bild, so sind es hier Isen, Lengdorf, Dorfen oder Tegernbach – es ist der Archäologie zu verdanken, dass dieses Bild zunehmend hinterfragt wurde.“

In römischer Zeit führte nahe Dorfen eine Straße vorbei, die aus dem Tiroler Inntal über Pons Aeni bei Rosenheim nach Regensburg führte. „Das ist ungefähr die Strecke der modernen B 15. Sie ist aus dem antiken Straßenverzeichnis des Itinerarium Antonini überliefert und muss seit dem 2. Jahrhundert n. Chr., als die Legion an der Donau stationiert wurde, für deren Versorgung eine wichtige Rolle gespielt haben, denn der Nachschub aus Italien, der über den Brenner kam, wurde über diese Strecke an die Donau transportiert.“

Es sei beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass das Georgspatrozinium von Oberdorfen auf römisches Militär zurückweist, denn bei den Römern hatte der Heilige ein besonderes Ansehen.

Dorfen sei somit wichtiger Verkehrspunkt, was die Entwicklung vom frühmittelalterlichen „locus publicus“, einem Ort, der öffentliche Funktionen erfüllte, hin zum herzoglichen Markt des Spätmittelalters schon erkläre. „Die Geschichte Dorfens im Mittelalter ist eine Geschichte herzoglichen Planungs- und Gestaltungswillens. Das begann um 600 mit der systematischen Organisation des Raumes für die Zwecke des frühen Herzogtums, die damals primär militärischer Natur waren, und wurde mit der Gründung des Marktes im 13. Jahrhundert fortgeführt, die den neuen wirtschaftlichen und politischen Anforderungen dieser Epoche Rechnung trug und zugleich die Grundlage für die weitere Entwicklung in der Neuzeit legte“, erklärte die Wissenschaftlerin.

Heitmeier, die sich auf mittelalterliche Quellen bezieht, folgerte: „Trotz des dörflich klingenden Namens, war Dorfen von Anfang an mehr, als eine bloße bäuerliche Siedlung. Es handelte sich um einen Ort mit öffentlichen Funktionen, einen locus publicus.“