Das Gasthaus Streibl: Vom Nazi-Stammlokal zur Protest-Hochburg

Stolze Feuerwehrmänner präsentierten sich am 9. Juli 1876 bei einer Übung am Gasthaus Streibl. © Geschichtswerkstatt Dorfen

Über die Jahrhunderte hat das Gasthaus Streibl, der frühere Gaiglbräu, viel gesehen. Die nächste Folge der Dorfener Wirtshausgeschichte(n).

Dorfen – Seit September 2019 rauscht der Verkehr auf der A 94 an Dorfen vorbei. 35 Jahre lang kämpfte die „Aktionsgemeinschaft gegen die Isentalautobahn“ dagegen an –und wurde so zur deutschlandweit ältesten Verkehrsbürgerinitiative. Ein jährlich wiederkehrender Höhepunkt war eine Versammlung im Streiblsaal mit jeweils über 500 Besuchern. Seit 2012 gibt es weder das Gasthaus noch den Saal mehr. Damit endete eine über Jahrhunderte dauernde Wirtshausgeschichte.

1628 erwarb Wolfgang Gaigl, durch Einheirat die Wirtschaft am Johannisplatz – und dadurch auch das Dorfener Bürgerrecht. Der Gaiglbräu, schreibt Pfarrer Gammel, wurde „damit zum Stammhaus der Gaigl, die fast zwei Jahrhunderte lang die angesehenste Dorfener Familie waren“.

Das drückt sich auch darin aus, dass Wolfgang Gaigl, wie so viele andere Brauer und Wirte in Dorfen, auch Bürgermeister war. Wie sein Sohn Peter, der ihm nicht nur als Bräu und Wirt, sondern auch als Bürgermeister nachfolgte.

Nach diversen Gaigls, der letzte hieß Valentin, wird 1850 erstmals ein Besitzer mit dem Namen Streibl erwähnt. Er hatte in die Familie Gaigl eingeheiratet, deshalb der Namenswechsel.

Ein Nachkomme, Rudolf Streibl, verpachtete 1934 das Wirtshaus. Er war schon vor 1933 Nationalsozialist. Gasthaus und Saal dienten den Nazis als Stammlokal und für Parteiveranstaltungen. Später wurde der Saal als Lager für Zwangsarbeiter genutzt.

Nach dem Krieg übernahm Matthias Kreitmayer bis 1950 die Lokalitäten. Er gelangte in den 60er Jahren zu trauriger Berühmtheit: 1966 ermordete er im Gasthof Lebzelter den Dorfener Antifaschisten Andreas Ostermeier.

Auf Kreitmayer folgten bis 1982 verschiedene Pächter. Von 1983 bis 2012 führten Gaby und Ludwig Bertl die nun Dorfener Stube genannte Gaststätte. Danach standen Gaststätte und Saal leer. Seit 2019 ist dort der Soziale Kleiderladen des „Dorfener Notgroschen“ untergebracht. red

