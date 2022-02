Vom Provinznest zum Speckgürtel

Unterstützen die Stadt bei den Feierlichkeiten (v. l.): Jürgen Weithas, Franz Streibl und Hermann Simmerl.

Dorfen feiert im kommenden Jahr 1250. Jubiläum – Ideen für Festakt willkommen

Dorfen – Das 1250. Jubiläum steht im kommenden Jahr in Dorfen an. Anno 773 wird die Isenstadt nämlich erstmals urkundlich erwähnt. Schon jetzt werden die Feierlichkeiten geplant, Ideen gesammelt. Die Lokalhistoriker des Historischen Kreises werden dabei die Stadt unterstützen, denn sie haben viele Fakten und Anekdoten rund um ihre Heimatstadt zusammengetragen.

Es gab in den 1970ern und 1980ern einen Autoaufkleber „Dorfen, unser geliebtes Nest“. Von einem Provinznest ist mittlerweile nichts mehr zu merken, auch wenn die Hühner vom Lagerhaus Wastl immer noch im Bermudadreieck zwischen Rathausplatz, Haager Straße und der vielfrequentierten Metzgerei Widl über die Straße laufen und den Autos ausweichen. Dorfen zählt mittlerweile rund 15 000 Einwohner und gehört zum Speckgürtel Münchens. Was auch den bekannten Spruch aus früheren Zeiten, der auf das ehemalige Priesterheim, in das Geistliche aus ganz Bayern zur Läuterung geschickt wurden, längst zur Makulatur machte.

Der erste schriftliche Nachweis auf Dorfen ist datiert auf 773. „Dorfen ist allerdings schon älter – doch längst nicht so alt wie Oberdorfen“, erzählt Jürgen Weithas, Vorsitzender des Historischen Kreises. 1974 zog Weithas nach Dorfen. „Bei der 1200-Feier konnte ich leider nicht dabei sein“, bedauert er. Gerade deshalb sei ihm die Vorbereitung auf das Jubiläum im kommenden Jahr enorm wichtig. Und weil Weithas gerade das Mittelalter interessiere, habe er sich in die Zeit der Stadtgründung Dorfens eingearbeitet, sagt der gebürtige Thüringer, der viele Jahrzehnte im Verkehrs- und Wirtschaftsministerium in München gearbeitet hat.

Der mittelalterliche Markt Dorfen sei eine systematisch angelegte Stadt, weiß Vorsitzender Weithas. Umringt von Feinden – dem Bistum Mühldorf, der Stadt Haag, die gerade im Entstehen war, dem vorgeschobenen Posten Salzburgs – wurde Dorfen schließlich an der Ost-West-Straße platziert, wo heute noch die B15 entlang führt, an der Route, die von München über Regensburg nach Salzburg führt.

Der Markt Dorfen wurde entweder von Herzog Ludwig dem Kelheimer oder von seinem Nachfolger, Herzog Otto II. der Erlauchte, zwischen 1229 und 1237 gegründet. Ein Wall und ein davor liegender Wassergraben sowie vier Tore umwehrten die Stadt. Dr. Irmtraut Heitmeier, Lehrbeauftragte für bayerische Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität, wird anlässlich des Jubiläums einen Vortrag dazu halten. Historiker vermuten, dass im 15. Jahrhundert erste Wallfahrten nach Dorfen stattgefunden haben. 1707 wurde nach dem Urteil einer bischöflichen Prüfungskommission das dortige Marienbild als wundertätig erklärt, woraufhin der Pilgerzustrom deutlich zunahm.

Im Wohnzimmer von Lokalhistoriker Franz Streibl hängt ein Bild, auf dem eine behinderte Frau zu sehen ist, die der Legende nach von Landshut nach Dorfen gekrochen ist. „In Dorfen geschahen viele Wunderheilungen, auch die Frau konnte wieder laufen“, erzählt Streibl. Aufzeichnungen zufolge empfingen im Jahr 1785 rund 58 000 Pilger in Dorfen die Kommunion, zwischen April und November wurden 5400 Messen gelesen. Dorfen galt bis vor 100 Jahren als zweitgrößter Marienwallfahrtsort Bayerns nach Altötting.

Der ehemalige Grundschullehrer Streibl sowie Hermann Simmerl, Dorfens Alt-Bürgermeister, werden auch im Jubiläumsjahr vermehrt Stadtführungen machen, die sie stets am Floriansbrunnen vor der Marktkirche beginnen. „Der Heilige St. Florian hatte in Dorfen viel zu tun.“ Streibl weiß von etlichen Bränden zu berichten – vom Marktbrand, bei dem der ganze Rathausplatz verwüstet wurde, bis zum sogenannten „Bierkrieg“. Am 5. Juni 1910 wurden die Freiwillige Feuerwehr in Dorfen und zahlreiche andere Wehren der Umgebung wegen Bränden in Dorfen alarmiert. In Flammen standen unter anderem die Wailtl-Brauerei, die Soafa und der Jakobmayer. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte nicht verhindert werden – insgesamt sieben Gebäude wurden zerstört und es kam zu Krawallen. Erst nachdem die Brauerei Bachmayer erklärte, den Bierpreis wieder auf 24 Pfennig pro Liter zu reduzieren, war es der Gendarmerie möglich, die Lage in Dorfen wieder zu beruhigen.

Dass das Jubiläum groß gefeiert wird, ist klar. Noch sind Ideen für den Festakt gesucht, die in den nächsten Wochen konkretisiert werden sollen. Auch wird es ab März wieder Veranstaltungen und Führungen des Historischen Kreises geben – etwa ins Lindumer Kircherl oder ins Rathaus. Hier hängen übrigens sechs große, kostbare Barockgemälde aus der Werkstatt des Hofmalers Kaspar Sing, die wohlhabende Bürger um 1700 dem Markt stifteten. Die Themen der Bilder mit überwiegend religiösen Motiven sind unter anderem „Maria und Martha“, „Die Hochzeit zu Kana“ und „Salomons Urteil“. (Michaele Heske)