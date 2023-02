Vorfreude auf den Hemadlenz: Das ist die Route für den Umzug

Von: Timo Aichele

Das ist die Route für die Hemadlenzn. Grafik: Stadt Dorfen © Stadt Dorfen

Die Stadt gibt Details zum Unsinnigen Donnerstag in Dorfen bekannt.

Dorfen – Endlich wieder Hemadlenz. Der traditionelle Umzug findet am Unsinnigen Donnerstag, 16. Februar, in Dorfen statt. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr vor dem E3 an der Erdinger Straße. Angeführt von der Stadtkapelle bewegt sich der Zug über Johannisplatz und Kirchtorplatz zum Unteren Markt. Dort wartet in der Turmstube des Unteren Tores das Prinzenpaar, steigt über eine Leiter vom Turm herab und stellt sich an die Spitze des Zuges.

Am Rathausplatz okkupieren die Lenzn dann das Rathaus und lassen den Bürgermeister mit einer Leiter aus dem ersten Stock absteigen. Über die Bäcker- und die Brandstattgasse geht es zurück zum Unteren Marktplatz und schließlich zum Marienplatz. Als traditioneller Höhepunkt wird dort eine Hemadlenzn-Stoffpuppe auf einen Galgen gezogen und unter Jubel verbrannt.

Das Mitführen von Glasflaschen oder ähnlichem ist während der Hemadlenzn-Veranstaltung verboten, teilt die Stadt Dorfen mit. Beamte der Polizeiinspektion werden das ebenso kontrollieren wie den verbotenen Ausschank von Alkohol an Kinder und Jugendliche.

Die Stadt Dorfen stellt 22 Dixi-Klos bereit. Die Toiletten stehen am Unteren Markt und an der Ecke Rathausplatz/Brandstattgasse. Die Stadt bittet um Sauberhaltung der Toiletten.

Straßensperrungen

Ab 7 bis etwa 17 Uhr sind gesperrt: Erdinger Straße, Johannisplatz, Schäfflergasse, Kirchtorplatz, Herzoggraben (von B 15 bis Kirchtorplatz), Unterer Marktplatz, Marienplatz, Apothekergasse, Rathausplatz, Brandstattgasse, Albrechtgasse, Wagengasse, Bäckergasse, Haager Straße (bis Lehrer-Michel-Straße). Anwohner werden gebeten, ihr Fahrzeug nicht in den Straßen zu parken, durch die der Umzug führt.

Umleitungen

Von Isen kommend wird über Lappach, Oberdorfen, Harbach und Graß umgeleitet. Von der Buchbacher Straße geht es über B15, St2084, Oberseebach, Zeilhofen und Oberdorfen nach Isen. An der Angermaier Kreuzung werden von Norden kommende Fahrzeuge in die Buchbacher Straße umgelenkt. Auf der Haager Straße nach dem Bahnübergang B15 wird über die Bahnhofstraße/Mehlmühle umgeleitet.

Öffentliche Busse

Der Stadtbus fährt nicht. Zudem kann es zu Einschränkungen bei den Buslinien 564, 565 und 567 kommen.

Lenzn-Urlaub

Aufgrund des Faschingstreibens sind das Rathaus und der Bauhof am Unsinnigen Donnerstag, 16. Februar, ganztägig geschlossen, am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 10 Uhr. ta