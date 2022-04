Vorfreude aufs Flugplatz-Jubiläum

Teilen

Lieber spät als nie: Vereinsvorsitzender Peter Mayer fiebert dem Jubiläumsfest entgegen. © msr

Die Wasentegernbacher Flieger heben wieder ab.

Wasentegernbach – Nachdem bereits zweimal die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Wasentegernbacher Flugplatzes coronabedingt verschoben werden mussten, ist es heuer endlich soweit: Der Fliegerclub Wasentegernbach will das Jubiläums-Flugplatzfest groß aufziehen. Darauf einigten sich die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung einstimmig.

Dass es wegen den gestiegenen Spritpreisen auch zu Preiserhöhungen bei den Flugstunden kommen wird, dies wurde im Rahmen der Versammlung heftig diskutiert, abschließend dann aber beschlossen. „Wir freuen uns über die neu hinzugekommenen Mitglieder, die das Vereinsleben sicherlich bereichern werden“, sagte der Vorsitzende des Fliegerclubs, Peter Mayer. Er zog trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ein positives Resümee über das vergangene Jahr. Er wies die Piloten verstärkt auf das Lesen der Betriebshandbücher hin, da dies nicht nur eine Plicht aus dem Chartervertrag sei, sondern auch dabei helfe, Unfälle zu vermeiden.

Jugendleiter Markus Geistlehner begrüßte die fünf Jungpiloten, die vergünstigt fliegen können. Im Rahmen von Aktion Ferienspaß sollen jetzt wieder jährlich Aktionstage stattfinden8, um den interessierten Jugendlichen die Faszination des Fliegens näher zu bringen.

Schatzmeister Ralf Greßmann erläuterte die finanzielle Situation des Vereins. Er durfte anschließend den Wanderpokal des Vereins für die meisten Flugstunden im vergangenen Jahr entgegennehmen. Mehr als 31 Stunden war Greßmann mit einem Ultraleichtflieger unterwegs. Die Kassenprüfung hatten die Revisoren Thomas Reynartz und Peter Waltenberger vorgenommen und lobten den Schatzmeister für seine „vorbildliche und übersichtliche Arbeit“.

Der zweite Vorsitzende des Fliegerclubs, Martin Grundner, habe eine Bedienungsanleitung für das neue Programm vereinsflieger.de geschrieben, welches per WhatsApp und E-Mail an die Piloten weitergegeben werden soll, berichtete Schriftführerin Maura Schneider.

Für die Reparaturen an den Flugzeugen bedankte sich Vereinsvorsitzender Mayer bei Karl Mangstl und Bert Wittmann für deren unermüdliches Engagement.

Groß aufziehen will der Fliegerclub Wasentegernbach das diesjährige Flugplatzfest am Wochenende 9./ 10. Juli. Seit gut 25 Jahren gibt es den kleinen Flugplatz im Isental bereits. Das soll mit einem aufwendigen Festprogramm gebührend gefeiert werden. Zwei Jahre mussten die Feierlichkeiten verschoben werden, „in diesem Jahr ist es endlich soweit“, freut sich Mayer. An einer reichbebilderten Chronik und einer Fotoausstellung wird bereits gearbeitet. Beim Festwochenende werden Rundflüge angeboten, ein Tanzabend mit humoristischen Einlagen sollen die Feierlichkeiten abrunden.

msr