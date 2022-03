Scharfe Waffen, harte Drogen: Dorfener verurteilt

Teilen

Drogen und Waffen fand die Polizei bei dem 45-Jährigen. Darunter waren eine abgesägte Schrotflinte, eine Doppelbockflinte, eine Selbstladepistole, eine automatische Waffe mit Schalldämpfer und ein Jagdgewehr. © Polizei

Eine abgesägte Schrotflinte und Kriegswaffen, Kokain und Crystal - dieser Fund der Polizei bringt einen Dorfener (45) in Haft. Zunächst muss er auf Entzug.

Dorfen – Ein gewaltiges Waffenarsenal haben Polizeibeamte im Mai 2021 auf einem einfachen Anwesen in Dorfen sichergestellt. Vor dem Landgericht Landshut wurden die einzelnen Waffen am Freitag von einem Gutachter akribisch vorgestellt. Zu der Tatsache, dass der 45-jährige Angeklagte den Lauf einer Schrotflinte abgesägt hatte, meinte der Sachverständige des Landeskriminalamts, dass dies „gar nicht abwegig“ sei: „Da kann man das Ding besser unterm Mantel verbergen.“ Alle Ausflüchte halfen nichts. Der Mann wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, wegen seiner Suchtkrankheit muss er in eine Entziehungsanstalt.

Bis zuletzt hatte der schlicht wirkende Dorfener beteuert, das Waffenarsenal, das auch schweres Kriegsgerät umfasste, lediglich für einen Freund, einen angeblichen Fremdenlegionär, aufbewahrt zu haben. Dass er die harten Drogen, die ebenfalls in seinem Haus aufgefunden worden waren, zum Eigenkonsum besessen und zum Teil weiterverkauft hat, hatte er zu Prozessbeginn eingeräumt.

Die vierte Strafkammer verurteilte den 45-Jährigen wegen bewaffneten Handeltreibens mit und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Zudem wurde nach Empfehlung des psychiatrischen Sachverständigen die Unterbringung des suchtkranken Mannes in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Wie berichtet, will der 45-Jährige die Waffen, die laut Gutachter allesamt funktionsfähig waren, von einem ehemaligen Fremdenlegionär zum vorübergehenden Einlagern bekommen haben. Lediglich die Schrotflinte habe ihm gehört. Es habe sich um einen „spontanen Schnäppchenkauf“ für 200 Euro gehandelt. Er habe mit Waffen gar nichts am Hut.

Ob diese Angabe stimmt, konnte vor Gericht nicht mehr verifiziert werden, da der Ex-Fremdenlegionär mittlerweile verstorben ist. Gelagert hatte der Dorfener – dessen Drogengeschäfte der Polizei von einem ehemaligen Kumpel gesteckt worden waren – die Waffen zum Großteil in dem sogenannten Herrenzimmer, wo das meiste Kokain und Crystal aufgefunden worden war. Auch Streckmittel, Mixer und eine Feinwaage hatten sich in dem Zimmer befunden, was das Geständnis des Angeklagten, Drogen auch verkauft zu haben, bestätigte.

Eine Absicherung der Drogendeals durch Waffen sah Staatsanwalt Dr. Sebastian Bröckner als erwiesen an. Die Schrotflinte sei in einem doppelten Boden versteckt gewesen, doch einem Kripobeamten zufolge wäre sie „in wenigen Sekunden griff- und schussbereit“ gewesen.

„Von wegen schneller Zugriff“, meinte hingegen Verteidiger Michael Klingenfuss. Bei der Schrotflinte hätte man erst mal den Teppich wegziehen müssen. Die Gefahr sei lediglich abstrakt gewesen. Zudem habe sein Mandant gesagt, dass er die Drogen nie aus dem Herrenzimmer heraus verkauft habe. Es sei daher von einem minder schweren Fall bezüglich des Drogenhandelns mit Waffen auszugehen. Dem folgte der Vorsitzende Richter jedoch nicht.

Lesen Sie auch Festung voller Drogen und Waffen: 45-jähriger Dorfener vor Gericht Waffenbesitz, Drogenhandel, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz - im Prozess am Landgericht Landshut werden schwere Vorwürfe gegen einen 45-jährigen Dorfener erhoben. Festung voller Drogen und Waffen: 45-jähriger Dorfener vor Gericht Bei einmaligem Kokainkonsum ist der Führerschein weg Wer harte Drogen probiert, kann die Fahrerlaubnis verlieren. Spielt dabei eine Rolle, ob man im berauschten Zustand am Straßenverkehr teilgenommen hat? Eine Gerichtsentscheidung gibt Aufschluss. Bei einmaligem Kokainkonsum ist der Führerschein weg

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.