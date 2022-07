Warmes Wasser dank Öko-Energie: Im Freibad Dorfen bleibt es bei 24 Grad

Von: Timo Aichele

Genießen das Waser im Freibad: die frühere Stadträtin Doris Minet (r.) und weitere Badegäste. © Michaele Heske

Auch in Dorfen wird über niedrige Temperaturen im Freibad diskutiert. Weil dort mit Fernwärme aus regenerativen Quellen geheizt wird, bleibt es bei 24 Grad.

Dorfen – Im Dorfener Freibad bleibt das Wasser warm. Die kommunale Einrichtung ist – wie auch die Schulen – ans Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen. Weil dort ausschließlich Hackschnitzel verheizt werden, wird die Mindesttemperatur nicht gesenkt. Diesen Kompromiss hat der Umwelt-, Natur- und Klimaausschuss in der Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen.

Auf der Tagesordnung hatte die Senkung der Mindesttemperatur im Mehrzweckbecken von 24 auf 22 Grad gestanden – ein Schritt, der schon in vielen Städten mit Bädern getan wurde. Die Stadträte diskutierten über die Art der Energie, die das Fernwärmenetz auf Temperatur bringt. Endgültige Klarheit gab es darüber in der Sitzung nicht.

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner macht deutlich: Das Fernwärmenetz läuft voll regenerativ. Nach seinen Angaben stützt sich die Dorfener Fernwärme voll auf die Hackschnitzel-Heizkraftwerke. Nur als Redundanz-System, also bei Ausfällen, gebe es Gaskessel, die mit Biogas betrieben werden – und wiederum nur notfalls mit Erdgas. „Diese Kessel sind aber 2021 und 2022 gar nicht gelaufen“, berichtet Steiner.

Im Hochsommer stellt sich die Frage ohnehin nicht. „Bei gutem Wetter müssen wir so gut wie nicht mehr zuheizen, da haben wir auch so 25 Grad“, berichtete Tiefbauamtsleiter Jürgen Dietrich in der Sitzung. Bei kühlerer Luft sinke die Temperatur im Becken, erst dann werde es konstant auf 24 Grad gehalten.

Das Planschbecken für Kinder ist von solchen Überlegungen nicht betroffen. Es wird über Solarkollektoren auf dem Dach des Technikgebäudes beheizt. „Dort haben wir bei normalem Wetter 28 Grad“, beschrieb Dietrich.

Sabine Berger (CSU) war die erste, die sich im Ausschuss gegen eine Senkung der Temperatur aussprach, weil ja ohnehin regenerativ geheizt werde. „Die Dorfener Bürger sollen nicht bestraft werden, wenn sie nicht nach Griechenland in den Urlaub fliegen und stattdessen bei uns baden gehen“, sagte sie. Dann könne man ja auch gleich die Eishalle oder Ampeln ausschalten. „Wir sind nicht Betreiber des Eisstadions“, sagte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Zudem stütze sich der ESC dort ebenfalls auf Fernwärme.

Dietrich wies noch auf den großen Energiebedarf hin, sobald tatsächlich zugeheizt werden muss. Nicht nur das Wasser schlucke die Wärme, sondern auch der massive Betonkörper des Beckens und das Erdreich drumherum, da es nicht isoliert sei. „Das ist Status 1964. Da ist überhaupt keine isolierung drin“, ergänzte Grundner.

Heiner Müller-Ermann (SPD) formulierte schließlich den Kompromiss, nach dem es im Mehrzweckbecken bei 24 Grad bleiben kann. Allerdings prognostizierte er kritisch: „Dass Schwimmbäder toujours auf 24 Grad geheizt sein müssen, ist ein Luxus. Das wird noch die geringste Einschränkung sein.“ Noch deutlicher äußerte sich Christian Holbl (TEG): „Ich halte die ganze Diskussion für Blödsinn. Ein Badesee wird ja auch nicht geheizt.“