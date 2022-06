Sanierungsstau bremst Pendler aus

Von: Michaele Heske

Eng ist’s in vielen Zügen der Südostbayernbahn zwischen München und Dorfen. Thomas Dötsch, hier am Dorfener Bahnhof, spricht von einer „schlimmen Lage“. Aber auch bei der S-Bahn braucht man oft viel Geduld. © Michaele Heske

Zurzeit müssen Bahn-Pendler viel Geduld aufbringen - nur zum Teil wegen des 9-Euro-Tickets. Was sind dann die Gründe? Wir haben nachgefragt.

Dorfen/Erding - „Genießen Sie die Fahrt in vollen Zügen“, witzelt Thomas Dötsch. Er steht am Bahnhof in Dorfen und wartet auf die Regionalbahn nach München. „Der Zug um 7.24 Uhr fällt heute aus.“ Minütlich ertönt die Durchsage. „Momentan ist es schlimm, mehrmals die Woche kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen“, sagt der Dorfener. Gerade im Berufsverkehr habe das verheerende Folgen: „In den nachfolgenden Zug steigen jetzt ja doppelt so viele Leute ein.“ Und das nicht erst hier in Dorfen, sondern schon bei jedem Halt ab Mühldorf.



Berufspendler Dötsch überlegt sich manchmal sogar, ob er wieder auf das Auto umsteigen soll. Er arbeitet beim ZDF in Unterföhring: „Mein Chef ist auch Pendler. Er kennt die Situation, hat Verständnis.“ Doch nicht jeder Vorgesetzte ist so tolerant.



Sybille Wallner arbeitet in einem Kaufhaus in München. „Ich muss pünktlich sein - deshalb gehe ich derzeit immer eineinhalb Stunden früher aus dem Haus.“ 190 Euro kostet das Bahnticket normalerweise. Seit Juni fahren die Pendler für 9 Euro. „Das ist schon sehr günstig“, freut sich Jana Huber aus Taufkirchen. „Was besonders toll ist, ich bin mit dem 9-Euro-Ticket jetzt überall in München und im Landkreis unterwegs. Früher brauchte ich neben der Fahrkarte für die Regionalbahn noch ein zusätzliches Billett für den MVV.“



Der Zug um 7.54 Uhr verspätet sich um knapp 20 Minuten. Auf dem Bahnsteig warten die Leute ungeduldig. Endlich fährt die Regionalbahn nach München ein. Jetzt drängen sich die Fahrgäste vor den Türen, schieben sich alsbald durch die Abteile. Gerhard Robe hat Glück, er findet einen Sitzplatz. Auch früher seien im Berufsverkehr die Züge voll gewesen, meint der Mathematiker. „Das haben wir nach zwei Corona-Jahren nicht mehr auf dem Schirm.“ Die zusätzlichen 9-Euro-Fahrer würden zu den Stoßzeiten kaum ins Gewicht fallen: „Jetzt sind überwiegend Pendler unterwegs.“



Die beiden Dorfener Robe und Dötsch kommen ins Gespräch. Schnell kommt die Frage auf, warum kein zusätzlicher Waggon an den Zug angehängt wird. „Das ist organisatorisch nicht möglich“, weiß Robe. „Der Zug ist übervoll – das ist der Dominoeffekt.“ Robe verweist auf das versprochene Projekt ABS 38, das sich um mehrere Jahre verzögern wird. „Eine zweigleisige Strecke wäre eine Entlastung.“



Warum kommt es aktuell zu den vielen Ausfällen auf der Strecke Mühldorf-München? Unsere Zeitung frage bei der Deutschen Bahn nach. „In diesem Sommer treibt die DB die Erneuerung ihres Schienennetzes voran. So schafft die DB mehr Kapazität und macht die Infrastruktur leistungsfähiger für weiteres Fahrgastwachstum auf der Schiene“, erklärt eine Sprecherin. Diese Arbeiten gingen „ungebremst weiter“ und brächten teilweise längere Fahrtzeiten mit sich“.



Weiter erklärt die Konzernsprecherin: „Die Baustellen bei der DB sind von langer Hand und mit sehr viel Vorlauf geplant. Es wird gebaut, um die dringend benötigte zusätzliche Kapazität für den Schienenverkehr herzustellen.“ Im Hinblick auf die Stärkung der Schiene und die Herausforderungen der Mobilitätswende müssen die Bahn den Ausbau und die Modernisierung des Schienennetzes mit aller Kraft vorantreiben. „Wir bitten unsere Fahrgäste um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.“



Etliche Fahrgäste steigen in Markt Schwaben aus, um mit der S-Bahn weiter nach Erding oder Altomünster zu fahren. Die S-Bahn nach Erding hat einen Triebwerkschaden, erfahren sie. Es kommt es zu weiteren Ausfällen. Diese ziehen sich am Mittwoch dieser Woche weit in den Vormittag hinein.



In Aufhausen sitzt ein Ehepaar auf der Bank. „Wir warten seit über einer Stunde auf die S-Bahn nach Erding“, sagen sie. Der Schienenverkehr ist zum Erliegen gekommen.



Lisa Möller muss in die Gegenrichtung, zum Flughafen. Die Erdingerin spricht aufgeregt ins Handy. „Ich habe meinen Freud angerufen, er muss mich abholen, mein Flieger geht in einer Stunde.“

