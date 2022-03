Liedermacher Werner Meier gehen die Ideen nicht aus

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Kreativer Kopf: Die Einfälle gehen Liedermacher Werner Meier, hier in seinem Zuhause in Ottenhofen, nicht aus. Die Pandemie hat er genutzt, um sein Programm zu aktualisieren und ein Buch zu schreiben. © Alexandra Anderka

In der Pandemie hat Liedermacher Werner Meier sein Programm aktualisiert. Im Interview spricht er über die Themen seiner Songs - Liebe, das Virus, Kriegstreiber und vieles andere.

Ottenhofen/Dorfen – Seit mehr als vier Jahrzehnten steht Werner Meier als Liedermacher auf der Bühne, seit 25 Jahren begeistert er zusammen mit seiner Frau Margit Sarholz als „Sternschnuppe“ mit lustigen und mutmachenden Kinderliedern Nachwuchs und Eltern. Am Samstag, 2. April, gastiert der 68-Jährige im Jakobmayer-Saal in Dorfen – ein Auftritt, der ursprünglich vergangenes Frühjahr geplant war. Meier nutzte die Zeit, um sein Programm „Nah dran“ zu überarbeiten und zu aktualisieren, denn nah dran sein, sei ja in Pandemiezeiten gar nicht mehr so angesagt.

Bei einem Treffen in seinem farbenfrohen Haus am Ritterland in Ottenhofen erzählt der Künstler, was ihn zur Zeit bewegt, wie die Pandemie ihn verändert hat und welche Projekte anstehen.

Herr Meier, Sie beginnen Ihr Programm mit dem Lied „Risiko-Mo“. Ein Song, aktueller denn je.

Ja, es ist so schrecklich und traurig, dass der Text, den ich im Juli 2020 verfasst habe, Wirklichkeit geworden ist.

Worum geht es in dem Song? Können Sie uns einen Auszug geben?

Putin, Assad, Kim, die ganze Truppe gehörn für mi zur Hochrisiko-Gruppe. Es is a so, i bleib dabei, sie sind gefährlicher als SarsCoV2.

In diesem Song ermuntern Sie auch Frauen, selbstbewusster zu sein. Warum?

Die ganze Zeit drängt sich mir der Gedanke auf, was wohl passieren würde, wenn Putin eine Frau wäre. Ich glaube nicht, dass eine Frau soweit ginge. Bei zerbombten Kinderkliniken wäre für Frauen Schluss. Das lässt nur infantile, machtbesessene Macho-Männer kalt. Das zieht sich ja auch durch andere Bereiche der Gesellschaft. Ich denke da an den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und ihr verkapptes Verhältnis zur Sexualität. Das beschäftigt mich schon lange, weil ich als Internatsschüler da auch Erfahrungen gemacht habe.

Inwiefern?

Als ich in den 60er Jahren in Ingolstadt in einem katholischen Internat war, gab es da definitiv einen übergriffigen Pater. Ich selbst war nicht betroffen, hab das damals auch nicht richtig einordnen können. Aber rückblickend ist die Angelegenheit eindeutig. Deshalb habe ich dazu auch ein Lied gemacht.

Den verliebten Pfarrer.

Ja, ich habe mich für ein Liebeslied entschieden, in dem sich der Pfarrer ganz klischeehaft in seine Köchin verliebt und ihr beim Tatort am Sonntagabend näher kommt. Ich wollte das Thema und die Frage nach der Sexualität so natürlich wie möglich beantworten: „Gott schuf neben der Liebe auch die Triebe.“

Die Themen Liebe, Beziehung und Partnerschaft sind ein fester Bestandteil Ihrer Programme.

Ja, denn meine Frau und ich sind seit 43 Jahren zusammen, und manchmal frage ich mich schon: Sind wir Helden oder Exoten?

Aber es geht nicht nur um Liebe in ihrem Programm „Nah dran“, oder?

Nein, ich thematisiere beispielsweise auch den aufkommenden Rechtsradikalismus in unserer Gesellschaft in Form eines Gedichtes.

Wird es ein Abend mehr zum Nachdenken oder mehr zu Lachen?

Es wird von beidem etwas geben. Es hilft den Opfern des Ukraine-Krieges nichts, wenn wir nur das Trauergesicht zeigen. Wir müssen helfen, so gut wir können und positiv bleiben. Da zitiere ich gerne Udo Lindenberg, der gesagt hat: „Zum Optimismus gibt es keine Alternative.“ Da spricht er mir aus der Seele.

Haben Sie Vertrauen in unsere neue Bundesregierung?

Vorab: Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Aber ich finde, dass sie es gut machen. Mit Olaf Scholz haben wir einen besonnenen Kanzler im Amt und das ist gerade jetzt sehr wichtig. Robert Habeck ist als Wirtschaftsminister kreativ, er ist kein grüner Nörgler, sondern sucht nach Lösungen. Ich bin ein Friedensmensch durch und durch, aber wir müssen die Ukrainer, wenn es nicht anders geht, mit Waffenlieferungen unterstützen, wir können dieses tapfere Volk nicht Putin zum Fraß vorwerfen. Leider rückt die Klimakrise jetzt wieder in den Hintergrund, aber es gibt nichts Schlimmeres als einen Krieg.

Was hat die Pandemie mit Ihnen persönlich gemacht?

Ich bin sauer auf die Leute, die bei der Bekämpfung der Pandemie nicht mitmachen und sich nicht solidarisch zeigen. Ich kann das Gerede von Freiheit nicht hören. Es geht hier nicht um die individuelle Freiheit, sondern um Empathie und Mitgefühl mit anderen.

Haben Sie auch positive Erfahrungen gemacht?

Der Rückzug ins Private wurde uns ja aufgezwungen und das hatte tatsächlich nicht nur negative Seiten. Die Leute haben angefangen, Brot zu backen und Gemüse im Garten zu ziehen. Früher hat man sich unter Kollegen über guten Wein unterhalten, jetzt über Sauerteig.

Sie haben ja einen wunderbaren Garten.

Ja, der ist zu meinem Lebenselixier geworden und daraus ist auch der Song „Kraftraum Garten“ entstanden, den ich im Jakobmayer natürlich auch zum Besten gebe.

Und Sie werden uns eine Kostprobe aus Ihrem geplanten Buch vorlesen. Worum geht es da?

Ich trage Geschichten aus meiner Kindheit auf einem Bauernhof Reichertsheim mit sieben Geschwistern zusammen. Auch hier gilt: Es gibt viel zu lachen, aber es sind auch ernste Geschichten dabei.

Gehen Ihnen eigentlich nie die Ideen aus?

Erstaunlicherweise nicht (lacht).

Tickets für Werner Meiers Auftritt am Samstag, 2. April, um 20 Uhr gibt es vorab zum Preis von 19 Euro bei Ticket Treff Dorfen, unter Tel. (0 80 81)13 93. An der Abendkasse kosten die Karten 23 Euro.