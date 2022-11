Susanne I. wird wie Aschenputtel zur Dorfener Prinzessin

Von: Michaele Heske

Krönung im Sonnenschein (v. l.): Präsident Martin Pommer, Luise Kuliga, das Prinzenpaar Matthias und Susanne Neumayer, das Erbprinzenpaar Tamara und Enzo mit Hofdame Julie (r.) und Mathias Pichlmeier (2. v. r.). © Michaele Heske

Die Karnevalsgesellschaft Dorfen kürt Susanne I. mit dem passenden Schuh zur Faschingsprinzessin. Ihr Mann steht ihr als Matthias I. zur Seite.

Dorfen – Nach zwei Jahren Karenz werden in der Stadt der Hemadlenzn endlich wieder Humor und Gaudi glänzen. Die Karnevalsgesellschaft hat am Sonntag auf dem Martinimarkt ihr neues Prinzenpaar vorgestellt: Susanne und Matthias Neumayer übernehmen in Dorfen die Regentschaft während der Faschingssaison. Zu ihrer Unterstützung stehen ihnen das Erbprinzenpaar Enzo Damerau und Tamara Stehr zur Seite.

14 Uhr, 11 Minuten – Ausnahmezustand gestern am Unteren Markt. Die Dorfener Karnevalisten jubelten, als Präsident Martin Pommer sowie sein Vize Mathias Pichlmeier mit der Show begannen. „Ein Schuh wurde mir zugeschickt“, behauptete Pommer. Wem dieser Pumps gehöre, der solle doch bitte auf die Bühne kommen. Gleich mehrere Frauen meldeten sich.

Pommer begann sofort mit der Anprobe, wie weiland der Königssohn im Märchen von Aschenputtel: Den einen war der Schuh zu klein, den anderen zu groß. Nur bei Susanne I., glitzernde Regentin über Jugend und Gesang, gab es den perfekten Match.

Schnell fand sich nun auch ihr Partner ein: Prinz Matthias I., von der Hofkirchener Hofburg. „Jetzt geht ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung“, freute sich die 31-jährige Prinzessin. Ihr Gemahl – die beiden sind auch im wirklichen Leben ein Paar – hatte allerdings noch überredet werden müssen: „Aus Liebe zu meiner Frau mache ich eben mit“, gestand er.

Auf das Prinzenpaar kommen bis zum Aschermittwoch stressige Tage zu, Tanzproben stehen an und sehr viele Auftritte. Offiziell inthronisiert werden Susanne und Matthias bei der Maschkera am 13. Januar im Tonwerk. Da wird dem Prinzenpaar auch symbolisch der Rathausschlüssel von Bürgermeister Heinz Grundner überreicht. Die Versammlung ist zudem der erste offizielle Auftritt für Prinz und Prinzessin nach der Proklamation. Erstmals wird es einen Shuttlebus vom Marienplatz zum ehemaligen Meindl-Areal geben.

Wer an Fasching allerdings nicht auftreten wird, das sind die Jumping Jacks. „Es gibt derzeit keine Tanzgruppe ab 16 Jahren aufwärts, da sind wir seit der zweijährigen Corona-Pause dünner aufgestellt“, erklärt KG-Pressesprecher Daniel Steinweber auf Nachfrage. Viele der ehemaligen Tänzer hätten eine Ausbildung angefangen, müssten beispielsweise im Krankenhaus am Wochenende im Schichtdienst arbeiten. „Showeinlagen gibt es dennoch“, verspricht er.

Auch das Geheimnis um die Erbprinzen wurde am Sonntag gelüftet. Erbprinzessin Tamara Stehr (11) heißt nicht nur mit Beinamen die „tänzelnde Perle“, sie tanzt auch seit nunmehr vier Jahren begeistert bei der Karnevalsgesellschaft. Der Partner an ihrer Seite bei den Auftritten wird Erbprinz Enzo Damerau sein, der Hüter des Handycaps, denn der Bub ist passionierter Golfer, obwohl er erst acht Jahre alt ist.

Zwei Jahre hatten die Narren an Fasching pausieren müssen, jetzt sind sie wieder voll da: „Das ist ein unbeschreiblicher Moment, hier auf der Bühne zu stehen und die Prinzenpaare zu proklamieren“, meinte Präsident Pommer, der im vergangenen Jahr offiziell die Fünfte Jahreszeit absagen musste. Um so lauter wurde darum heuer die Dorfener Narrenhymne gesungen: „O du Himmel auf Erden, liebefroher Karneval, sing im Jubel frohe Lieder durch das Isental“. Schließlich sollten in der Stadt der Hemadlenzn endlich wieder Humor und Gaudi glänzen.

Für Maschkera und die Kinderbälle im Februar 2023 können an den Samstagen im Advent schon Karten im Reisebüro Kuliga von 14 bis 16 Uhr gekauft werden. Beim Vorverkauf am Samstag, 10. Dezember, ist übrigens auch das Prinzenpaar anwesend.