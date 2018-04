Die Schilterner Wehr hat, nach 2014, wieder den Maibaum aus Schwindkirchen gestohlen.

Wiederholungstäter Beim Brauchtum hört die Freundschaft auf – zumindest, wenn’s um den Maibaum geht. Nach 2014 war wieder eine Abordnung der Schilterner Wehr nächtens unterwegs, um der Nachbarwehr aus Schwindkirchen den Maibaum erfolgreich zu klauen, den die Familie Greimel aus Eppenhönning gestiftet hatte. Nachdem man sich schließlich auf ein ordentliches Kontingent Freibier und Brotzeit geeinigt hatte, wurde das fast 30 Meter lange Prachtstück am Freitagabend unversehrt zurückgegeben. Jetzt wird der Traditionsbaum rund um die Uhr scharf bewacht und dann hoffentlich von der Schwindkirchener Feuerwehr am 1. Mai mit Unterstützung der Diebe aus Schiltern in Schwindkirchen (gegen 14 Uhr) aufgestellt. Für Bewirtung und Unterhaltung ist bereits ab Mittag gesorgt. Das Maibaumaufstellen ist gleichzeitig der Auftakt zum großen Burschenfest, das vom 9. bis 14. Mai mit täglichem Programm im Festzelt stattfinden wird. Weingartner