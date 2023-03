„Wir wussten nicht, was auf uns zukommt“

Von: Alexandra Anderka

In Brückenklassen werden die Elf- bis 17-Jährigen in kleinen Gruppen unterrichtet. Anja Michl (Bild links, l.) ist eine der sieben Lehrkräfte, die den ukrainischen Schulkindern Deutsch lernt. © Alexandra Anderka

Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Viele Familien mussten fliehen. Ukrainische Kinder lernen seit diesem Schuljahr Deutsch in sogenannten Brückenklassen und es gibt bereits erste Erfahrungen.

Dorfen – „Wisst ihr, was ein Winterquartier ist?“, fragt Anja Michl ihre Schützlinge. Die Isenerin ist Team-Lehrerin und unterrichtet mit sechs Kollegen in den beiden Brückenklassen, die am Gymnasium Dorfen im September vergangenen Jahres eingerichtet wurden. Gerade steht das Thema Frühling auf dem Programm.

Dmytro Romanenko (15) hat prompt eine Antwort parat: „Ein Platz, wo die Tiere im Winter leben.“ Auch die Vokabeln Zugvögel, Nachwuchs, Winterkleidung und Paaren können sie erklären. Lediglich beim Begriff Balzen müssen die Elf-bis 17-Jährigen passen. „Alle Schüler in der B2 sind sehr fleißig“, lobt Michl. „Aber Sie machen auch einen sehr guten Job“, gibt Dmytro gleich zurück.

Der 15-Jährige konnte kein Wort Deutsch, als er im Mai vergangenen Jahres mit seiner Mutter und dem Stiefvater aus Charkiw vor dem Krieg in der Ukraine geflohen ist und hier in Dorfen ankam. Mittlerweile lebt die kleine Familie in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. „Es geht uns gut, wir möchten hier bleiben“, sagt der Ukrainer. Jeden Tag würden sie mit der Großmutter und der Tante telefonieren.

Ähnlich ist es bei Yuliia Moisievieva, Sie floh mit ihren Eltern und ihrer zehnjährigen Schwester im März 2022 nach Deutschland. Zuerst lebten sie bei einer Familie in Dorfen, jetzt haben sie eine eigene Wohnung. Die Familie habe sie sehr freundlich willkommen geheißen, noch immer pflegten sie engen Kontakt. Obwohl sie ihre Freunde und Großeltern in Charkiw vermisse, wolle sie nicht mehr zurückkehren: „Ich mag Deutschland“, sagt die 14-Jährige bestimmt und in gutem Deutsch.

22 Stunden pro Woche werden die Kriegsflüchtlinge in Deutsch unterrichtet, acht Stunden nehmen sie, vor allem in Mathematik und Englisch, in den Regelklassen teil.

Tradition und Landeskunde sollen die ukrainischen Schulkinder lernen. Dazu gehört auch ein Ausflug ins Café, wo sie Faschingskrapfen probierten. © Anja Michl

„Wir haben auch nicht gewusst, was da auf uns zukommt, wir fühlten uns wie ein Versuchsballon“, sagt Wolfgang Lanzinger, stellvertretender Schulleiter. Schließlich müssten die Lehrkräfte eine inhomogene Gruppe unterrichten, und keiner an der Schule beherrsche die ukrainische Sprache. „Wir haben ja auch keinen Lehrplan oder Material bekommen“, sagt Lanzinger. Die Lehrkräfte hätten sich die Materialien aus dem Internet zusammengestellt. Entsprechend wurden Bücher bestellt.

Michl legt großen Wert darauf, dass die Kinder auch etwas über deutsche Traditionen und Landeskunde lernen. Deshalb war sie mit den insgesamt 13 Schülern, die auf zwei Klassen aufgeteilt sind, schon in der Ausstellung zum Jubiläum 1250 Jahre Dorfen und beim Faschingskrapfen essen. Auch Lanzinger ist überzeugt: „Mit solchen Aktionen bringt man die Kinder zum Sprechen.“

Im Austausch mit anderen Gymnasiem habe sich gezeigt, dass jede Schule andere Erfahrungen mache. Kollegen hätten Lanzinger erzählt, dass sie es mit traumatischen Kindern zu tun hätten, bei anderen spiele das Kriegsgeschehen eine große Rolle.

Am Dorfener Gymnasium kämpften die Lehrer vor allem mit Motivationsschwierigkeiten bei den Jüngeren. „Sie verstehen teilweise nicht, weshalb sie jetzt deutsche Vokabeln lernen sollen“, sagt Michl.

Die Älteren hingegen hätten, weil oft ihre Zukunft noch unklar ist, doppelte Belastung. „Am Vormittag sind sie bei uns an der Schule, am Nachmittag lernen sie den ukrainischen Schulstoff“, erklärt Michl.

Im April wird das Lehrerteam eine Einschätzung abgeben, in welche Regelklasse die Kinder künftig integriert werden sollen – Gymnasium, Realschule oder Mittelschule.

Die Brückenklassen sollen auch kommendes Schuljahr in allen weiterführenden Schulen fortgeführt werden. Michl wäre auf jeden Fall wieder bereit, denn „es macht mir viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, sie sind mir alle schon ans Herz gewachsen“, sagt sie.