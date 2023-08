Dorfener Wirtshausgeschichte(n): Drei Wirtshäuser, drei Bürgermeister

Von Timo Aichele schließen

Drei Dorfener „Kammerer“ entstammten den drei Wirtshäusern Eiber, Mölzlbräu und Diemermetzger, die einst am Marienplatz nebeneinander standen. Sie alle gibt es schon lange nicht mehr.

Dorfen – Dorfen war früher reich mit Wirtshäusern gesegnet, aber eine ganz besondere Dichte gab es am Marienplatz, wo sich heute das Gewandhaus Gruber und der Marienhof befinden. Da standen einst drei Wirtshäuser fast nebeneinander: die Gastwirtschaft Eiber, der Mölzlbräu (später Zur Post), dann kam die Färberei Heilmeier und zuletzt das dritte Wirtshaus, der Diemermetzger.

Auch im Haus der Färberei Heilmeier waren bis Ende des 18. Jahrhunderts eine Weißbierwirtschaft und eine Lebzelterei – somit standen einst sogar vier Wirtshäuser direkt nebeneinander. Und noch eine Besonderheit gibt es: Aus allen drei Wirtshäusern entstammten Dorfener Bürgermeister, die damals als Kammerer bezeichnet wurden.

Martin Mölzl war Kammerer von 1662 bis 1663, er starb 1664 in Dorfen. Bevor er 1653 nach Dorfen zog, war er schon „Amtsburgermeister und Pierbräu in Grafing“. Der Mölzlbräu gehörte zu den sechs ursprünglichen Brauereien Dorfens.

Josef Anton Eyber (später Eiber) war von 1747 bis 1750 Bürgermeister. Von Johann Diemer – dem Diemermetzger – ist allerdings nicht genau bekannt, wann er im Amt war, vermutlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts.

Der Diemerwirt war eine „sehr alte Dorfener Wirtschaft“, schreibt Pfarrer Gammel. Während des 30-jährigen Krieges gehörte sie Christoph Furtner, der 1649 starb. Sein Nachfolger war Melchior Prözmer, bis zu seinem Tod 1688.

Von diesem Melchior Prözmer gibt es ein umfangreiches Schreiben an die Regierung in Landshut, in dem er um die dauernde „Wirtschaftsgerechtigkeit“ für das Gasthaus bittet. Der Gastwirt beklagt sich darin bitter darüber, dass bei ihm ständig „die größte Anzahl (Reiter) mit Mann und Pferd einlogiert“ sind „und doch der wenigste Teil bezahlt worden“ sei. 1824 brannte der Diemerwirt. Von diesem Brand gibt es eine Votivtafel in der Pfarrkirche.

Nach der Befreiung 1945 diente der Diemerwirt als Unterkunft für amerikanische Offiziere. Auch ein amerikanischer, jüdischer Arzt war dort untergebracht, er behandelte einen Dorfener mit Penicillin, das damals rar und unbezahlbar war – so erzählte es der Bruder des Patienten.

Alle drei Dorfener Wirtshäuser gibt es aber schon lange nicht mehr. Als letztes schloss der Diemermetzger im Jahr 1969.