Im Weinwirt ging die Dorfener Elite ein und aus

Dicht an dicht: Englbräu, Weinwirt Zelzer und Brandmeierwirt standen am Unteren Markt direkt nebeneinander. © Privat

Gab es am Marienplatz Richtung Isener Tor einmal drei und sogar mal vier Wirtschaften nebeneinander, wurde diese Dichte am Unteren Markt noch übertroffen.

Dorfen – Direkt nebeneinander standen der Englbräu, die Weinwirtschaft Zelzer und der Brandmeierwirt. Ein paar Häuser weiter folgte der Jakobmayer, und dann kamen noch die Wirtschaften Zum Knödl und das Gasthaus Kolb.

Der Englbräu gehörte zu den ursprünglichen sechs Dorfener Brauereien. Im 18. und 19. Jahrhundert war er im Besitz der Familie Gaigl, der mehrere Dorfener Brauereien und Wirtshäuser gehörten. 1931 zog die Dorfener Post von der Apothekergasse in den ehemaligen Englbräu um und blieb dort bis 1999.

Der Zelzer (früher: „Beim Plaix“; das ist die Abkürzung des Namens Plaichshirn) wiederum war eine ganz besondere Gaststätte. Warum? Heimatforscher Pfarrer Gammel sagte dazu: „Die Weinwirtschaft war die Gaststätte der besseren Bürger, auch der Geistlichen und Beamten. Hier hatten die Geistlichen des Dekanats Dorfen ihre Einkehr und alljährlich beim Kapiteltag ihr Mahl. Die Besitzer der Wirtschaft gehörten zu den angesehensten und wohlhabendsten Bürgern.“

Zwei Berühmtheiten entstammten dem Weinwirt: Gregor Plaichshirn, Abt des Klosters Tegernsee von 1726 bis 1762, und Xaver Terofal, der Ende des 19. Jahrhunderts das Tegernseer Bauerntheater gründete, damit durch Amerika tourte und sogar in der Metropolitan Opera auftrat. 1909, also noch vor dem Bierkrieg, brannte das Anwesen ab, ebenso das Nachbarhaus, der Brandmeierwirt. Der Zelzer wurde mit neuer Fassade wieder aufgebaut und noch bis 1919 als Gasthaus geführt, 1920 zog dann die Sparkasse dort ein. Aus dem Brandmeier wurde der Folger und daraus das Gasthaus am Unteren Markt, das voraussichtlich ab 2023 wieder bewirtschaftet wird.

Die Gaststätte wurde auch mal von Jakob Sewald aus der bekannten Dorfener Familie betrieben. Aus dessen Zeit als Wirt stammt eine Anekdote: „Dead’s d’Senfhaferl weg“, hieß es, wenn die Wallfahrer kamen. Denn diese versuchten angeblich, sich Bestellung und Bezahlung zu sparen, indem sie ihren Hunger mit Gratis-Senf stillten.

Im ehemaligen Gasthaus Zum Knödl befindet sich heute der Rossmann. Das Gasthaus Kolb war bis 1895 die Weißbierbrauerei Zach, danach die Braunbierbrauerei Schanderl und heute Haushaltswaren Gröschl.

1947 und 1948 führte dort eine der vielen „Displaced Persons“, die damals in Dorfen lebten, Szmul Cynamon, eine koschere Metzgerei. Und zwar gegen den einstimmigen Willen des Dorfener Stadtrats, der das Geschäft der örtlichen Metzgereien gefährdet sah, obwohl koscheres Fleisch ausschließlich an Juden verkauft werden durfte. Die Genehmigung erhielt der Geschäftsmann schließlich vom Landratsamt.

Cynamon stammte aus Lodz, fünf Jahre überlebte er im Vernichtungslager Auschwitz. Seine Frau und seine drei Kinder wurden dort ermordet. Er blieb nicht lange in Dorfen, über mehrere Stationen führte der Weg seiner Familie nach Kanada.

Wirtshausgeschichte(n):

Die Geschichtswerkstatt Dorfen hat einen Wirtshauskalender mit historischen Aufnahmen traditioneller Gaststätten in der Stadt Dorfen aufgelegt. Die Heimatzeitung veröffentlicht jeden Monat eine der Wirtshausgeschichte(n).