Wissenswertes und Kurioses über Dorfen

Von: Birgit Lang

Ihr Archiv durchforstet haben Heimatforscher Franz Streibl und seine Tochter Maria Streibl. © Birgit Lang

Dorfener Stadtansichten mit Infos dazu sind in der neuen Ausstellung des Historischen Kreises im Rathausfoyer.

Dorfen – Nach der Ausstellung „Hemadlenz Anno dazumal“ wartet schon die nächste interessante Ausstellung des Historischen Kreises im Dorfener Rathaus-Foyer auf Besucher. „Dorfen in alten Ansichten“ lautet das Thema. Zusammengestellt wurde sie vom Dorfener Heimatforscher und ehemaligen Lehrer Franz Streibl sowie seiner Tochter Maria, die wieder in ihrem großen Fundus die interessantesten Artefakte herausgesucht haben.

Auf großen dreiseitigen Stellwänden findet man alte Gesamtansichten, etwa ein Bild des Malers Nikolaus Gumberger, historische Karten, in denen das heute noch existente Armenhaus und das frühere Leprosenhaus ebenso aufgezeichnet wurden wie die St.-Sebastian-Kirche oder die Krautgärten und Stadtgräben.

Auch ein altes Votivbild gibt einen interessanten Einblick in das Dorfen des Jahres 1824. Anlass war der Brand beim Diemerhaus am Marienplatz, heute Marienhof. Luftbilder, Fotografien, Postkarten und eine Vitrine mit Tellern und Vasen mit Dorfener Abbildungen sind in der Ausstellung ebenso zu sehen.

Die Streibls haben Wissenswertes und Kurioses in kurzen Beschreibungen an den Stellwänden zusammengefasst. So erfährt der Besucher beispielsweise, dass bei dem Votivbild auch die Kirchentreppe am Berg und der Schuxnberg zu sehen sind, dass damals in der Gegend Hopfen angebaut wurde oder dass die Zielscheibe der „Schießstätte“ darauf abgebildet ist. Auch Interessantes zur Brandbekämpfung wird erörtert, etwa dass am Brandplatz eine Eimerkette zu erkennen sei, die Wasser aus dem Herzoggraben zur Brandstätte brachte. Dass vom Rathaus her Feuerspritzen im Anmarsch waren, die noch mit Muskelkraft betrieben wurden oder auf den Dächern der Nachbarhäuser ungesicherte Männer herumliefen, um von dort aus das Feuer zu bekämpfen.

Professionell gestaltet wurde die Ausstellung wieder von Robert Haas, dem Autor des „Dorfen CityGuide – Insider Tipps von Insidern“. Er hatte auch die Idee, das Porzellan zu zeigen. Dabei handelt es sich um Sammelstücke von Günther Janocha. Unbedingt sehenswert.