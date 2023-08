Wohnungsnot im Kreis Erding: „Viele Menschen haben gar keine Chance“

Von: Uta Künkler

Ein Bett in einer Notunterkunft – mehr bleibt manchen Menschen nicht. Im Landkreis sind immer mehr von Obdachlosigkeit bedroht (Symbolfoto). © Karmann/dpa

Bezahlbarer Wohnraum ist im Landkreis Erding ein knappes Gut. In einem Podcast sprechen die Dorfener Grünen mit Brigitte Fischer von der Caritas. Deren Appell ist klar: Es muss mehr getan werden.

Dorfen – „Viele Menschen haben überhaupt keine Chance mehr, bei uns im Landkreis eine bezahlbare Wohnung zu bekommen“, sagt Brigitte Fischer von der Caritas-Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit im neuen Podcast der Dorfener Grünen. Es geht um ein brisantes Thema: „Das Recht auf Wohnen – bezahlbarer Wohnraum in Dorfen und dem Landkreis Erding“ ist Gegenstand des 45-minütigen Gesprächs mit Cordula Schwalb und Michael Rott.

An allen Ecken und Enden fehle es an Sozialbauten im Landkreis, sagt Fischer. „Es sind definitiv viel zu wenige.“ Die Wartezeit betrage zwei bis acht Jahre nach Antragstellung. Und was machen die Menschen in der Zwischenzeit? Sie leben in Notunterkünften der Kommunen, in Containern, Pensionen, Vereinsheime, erläutert Fischer. Und: „Es gibt genügend Leute, die bei Freunden auf der Couch schlafen.“ Kein Dauerzustand.

Die Betroffenen, die zu ihr kommen, erlebe sie „wahnsinnig unter Druck“. Sie litten unter Existenzängsten. Viele hätten nach einer Zwangsräumung alles verloren. Ihnen bliebe oft nur noch das, „was sie am Leib tragen oder vorher noch wegschaffen konnten“.

Eine Chance auf eine Sozialwohnung hätten ohnehin nur diejenigen, die wirklich auf der Straße stehen, erklärt die Caritas-Mitarbeiterin. Nur Personen mit Rangstufe eins hätten überhaupt die Chance, mit fünf anderen Bewerbern in den jahrelangen Wettlauf um eine Wohnung zu treten. „Rangstufe eins habe ich, wenn ich obdachlos bin, oder die Zwangsräumung ausgeschrieben ist“, sagt Fischer.

„Wenn die Wohnung nur zu klein ist, hab ich noch lange nicht Rangstufe eins.“ Aber auch ein beengtes Wohnen würde schon vieles erschweren, betont Fischer und spricht etwa von Kindern, die keinen Platz haben, um in Ruhe ihre Hausaufgaben zu machen.

Corona, Inflation, Ukrainekrieg und die Immobilienkrise hätten in jüngster Zeit die Not noch zusätzlich verschärft. Auf der einen Seite erlebe sie Menschen, für die jede anstehende Anschaffung wie zum Beispiel eine Waschmaschine, die kaputt gegangen ist, „eine Katastrophe“ sei. Auf der anderen Seite hätten sich die Mieten in den vergangenen 15 Jahren im Landkreis verdoppelt und verdreifacht, so Fischer. Da sei die öffentliche Hand gefragt. Doch in den Kommunen erlebe sie, dass das Thema Wohnungsnot zwar gehört werde, aber „es geht nur schleppend voran“.

Das bezeugt der zweite Gast im Podcast, Ulli Frank Mayer, Stadt- und Kreisrätin der Grünen. Zwar werde in Dorfen, wo Frank Mayer seit 15 Jahren im Stadtrat sitzt, das Problem wohl gesehen. Aber es schreite nur zäh voran. „Wir müssen die Anstrengungen verstärken. Mit mehr Mut, Tatkraft und politischem Willen wäre die Möglichkeit da, mehr zu schaffen. Es besteht massiver Handlungsbedarf.“

Frank Mayer spricht aktuelle Projekte wie das künftige Baugebiet Mooswiese an. Die Stadt verfügt hier über eigene Grundstücke. Würden diese verkauft, spüle das Geld in die klamme Stadtkasse, mit dem Kindergärten, Straßen und Sportstätten unterhalten werden könnten. „Aber auf der anderen Seite brauchen wir dringend günstigen Wohnraum. Das ist eine politische Entscheidung“, sagt Frank Mayer. Immerhin entstünden am Schießhallenplatz 21 günstige Wohnungen, die nach Kriterien der Kommune vergeben werden sollen. „Da wurde ein Anfang gemacht, das ist positiv. Aber 21 Wohnungen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Frank Mayer.

Sicher würden auch Geschosswohnungen in Dorfen gebaut, sagt die Grünen-Stadträtin und verweist beispielsweise auf das Projekt an der B15 in Bahnhofsnähe. Aber hier handle es sich um Renditeobjekte, die nicht unbedingt kostengünstig vermietet werden. Man dürfe nicht Geschosswohnungsbau nicht nur „für Leute, die sich eine Eigentumswohnung leisten können“ vorantreiben, sondern im Besonderen für die ärmeren.

14,10 Euro betrage der durchschnittliche Mietpreis in Dorfen, rechnet Schwalb vor. Und Fischer ergänzt: „Für Leute, die von Sozialleistungen abhängig sind, darf für eine Person maximal 650 brutto Kaltmiete betragen. Da findet man bei uns einfach nichts.“

Der Podcast ist zu finden auf: gruene-im-gespraech.podigee.io