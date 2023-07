Die Marienwallfahrt: eine wunderbare Facette der Dorfener Stadthistorie

Von: Michaele Heske

Die Traditionswallfahrt der Pfarrei St. Wolfgang führte jedes Jahr am 1. Mai nach Dorfen – hier 2012 beim Zug auf den Ruprechtsberg mit Kreuzträger Ullrich Gaigl, dem jetzigen Bürgermeister der Gemeinde. © privat

Die Geschichte der Marienwallfahrt wird in einer Ausstellung im Dorfener Rathaus erlebbar.

Dorfen – Zahlreiche Gebete sollen schon auf dem „Heiligen Berg in Dorfen“ erhört worden sein, man berichtete sogar von Heilungen durch die Muttergottes. Diese Wunder sprachen sich sogar bereits vor 300 Jahren herum. Mehr als 100 000 Pilger kamen jährlich zum Ruprechtsberg, bis zur Säkularisation sollen es rund fünf Millionen gewesen sein. „Dorfen war zu dieser Zeit nach Altötting der meistbesuchte Wallfahrtsort in Süddeutschland“, sagt Wolfgang Lanzinger, stellvertretender Vorsitzer des Historischen Kreises.

Diese wunderbare Facette der Stadtgeschichte darf freilich im Jubiläumsjahr nicht fehlen, fand der Lokalhistoriker. Im Foyer des Dorfener Rathauses sind bis 15. August viele Bilder, eine Vitrine mit Exponaten sowie eine Diashow über die Marienwallfahrt „Unserer lieben Frau“ zu sehen, die Lanzinger in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen hat. Ein Thema, das den stellvertretenden Schulleiter des Dorfener Gymnasiums schon seit seinem Geschichts- und Theologiestudium beschäftigt. „Die Medizin war im 17. und 18. Jahrhundert noch in den Kinderschuhen, Ärzte konnte sich das normale Volk ohnehin nicht leisten, und Heilkunde wurde als Hexerei abgetan“, erklärt er.

Stolz auf die Ausstellung mit Bildern, Exponaten und einer Diashow sind (v. l.): Herbert Moser, Jakob Waxenberger, Jürgen Weithas, Wolfgang Lanzinger, Peter Schweiger, Marie-Jeanne Rödern, Bürgermeister Heinz Grundner sowie Hermann und Betty Simmerl. © privat

Deshalb rief man bei jedem Malheur den Schutzpatron um Hilfe, vorneweg Multitalent Mutter Maria, die für die Heilung aller Krankheiten und sämtlicher Herzensangelegenheiten zuständig war. „In Dorfen war sozusagen die Polyklinik der Region“, so Lanzinger. In den Mirakelbüchern, das ist eine Sammlung von Wunderberichten, finden sich entsprechende Aufzeichnungen von dankbaren Pilgern. „Ob die Geschichten wahr sind? Das kann man glauben, oder auch nicht“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Erste Wallfahrten zur Muttergottes nach Dorfen gab es vermutlich schon im 15. Jahrhundert, die Aufzeichnungen sind im Dreißigjährigen Krieg verloren gegangen. Dokumentiert sind die Pilgerströme erst ab 1632. Die entscheidenden Stationen der Marienverehrung in Dorfen sind die Gründung der Rosenkranzbruderschaft 1657 sowie die oberhirtliche Bestätigung eines gnadenreichen und wundertätigen Marienbildes im Jahre 1707.

Zur besseren seelsorgerischen Betreuung der rasant steigenden Zahl an Pilgern musste die Geistlichkeit in Dorfen personell verstärkt werden. Da es aber an würdigen Wohnungen gefehlt habe – die Priester waren im Markt in Bräuhäusern und bei Bäckern untergebracht – wurde ein Priesterhaus (1717-1719) gebaut. Für dessen Errichtung setzten sich der Oberdorfener Pfarrer Joseph Sailer, der Freisinger Fürstbischof Johann Franz sowie vor allem der fürstbischöfliche Geistliche Rat und Diözesanvisitator Philipp Franz Lindtmair ein. Zwischen 1775 und 1804 war dort ein Teil des Freisinger Priesterseminars untergebracht – Dorfen war für mehr als ein Vierteljahrhundert Hochschulstandort.

Die Marienwallfahrt war zudem ein lukratives Geschäftsmodell: Hungrig und durstig kehrten die Pilger, die sogar aus Österreich und aus der Pfalz kamen, nach der langen Wanderung in Dorfen ein. Sechs Brauereien und 21 Wirtshäuser konnten gut davon leben – die Marienverehrung verhalf dem Markt zu großem Wohlstand.

Die Votivtafel erinnert an die Dankwallfahrt der Expositur Edling nach Maria Dorfen am Pfingstmontag 1839. © privat

Die üppigen Spendengelder ermöglichten dem damaligen Pfarrer Sailer auch die Barockisierung der Wallfahrtskirche Maria Dorfen. Dafür konnte er die renommierten Gebrüder Asam gewinnen, die sich mit Altären und Fresken in den Domen von Freising und Innsbruck und in den Klosterkirchen von Metten, Rohr und Weltenburg einen Namen gemacht hatten. Egid Quirin Asam gestaltete 1740/41 die Fresken im Chorraum und fertigte eine Planzeichnung für einen prunkvollen Rokoko-Hochaltar an, die noch als Stich in der Staatlichen Graphischen Sammlung München erhalten ist.

Mit der Realisierung wurde dann allerdings der Griesbacher Altarschreiner Wenzel Jorhan beauftragt, weil Asam vertraglich anderweitig gebunden war. Die Umsetzung des Asam-Entwurfs gelang 1749, aber in abgespeckter Form, weil Jorhans Werkstatt 1745 im Österreichischen Erbfolgekrieg geplündert wurde und seine Vorarbeiten für den Altar zerstört wurden. Bis heute erweist sich der mittlerweile rekonstruierte Asam-Altar als Herzstück der altehrwürdigen Marienwallfahrtskirche.

Bedingt durch die Säkularisation, erfuhr die florierende Wallfahrt zur „Lieben Frau von Dorfen“ einen starken Einbruch. Doch die Volksfrömmigkeit führte weiterhin Pilger hierher, und bis ins 20. Jahrhundert hinein bestanden auf dem Ruprechtsberg Devotionalienläden. Pfarrer Hermann Eigner (1962-86) gelang es, die rückläufige Marienwallfahrt wieder neu zu beleben. Bis heute kommen regelmäßig sechs Pilgergruppen nach Dorfen.

Die Ausstellung ist bis 15. August im Foyer des Rathauses montags und mittwochs von 8 bis 17 Uhr, dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung zu besichtigen.