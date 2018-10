Zeichen gesetzt: Dorfen ist eine bunte Stadt

Mit Musik- und Tanzaufführungen, Kunst- und Kulturbeiträgen sowie verschiedenen Aktionen ist heute den ganzen Tag über in Dorfen ein Fest der Kulturen gefeiert worden. Schüler des Gymnasiums haben damit ein Zeichen für ein Miteinander und gegen Ausgrenzung gesetzt.

Dorfen – Am Tag der Deutschen Einheit wurde die Stadt Dorfen damit zum Forum für interkulturelle Begegnungen. Mit dem Zusammenführen von Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, Religionen und Kulturen wurde von den Aktiven aber auch von den Besuchern aufgezeigt, dass Dorfen eine weltoffene, bunte Stadt ist, die Nein zu Fremdenfeindlichkeit sagt.

+ Informationen und Waren aus aller Welt gab es an vielen Informations- und Verkaufsständen – im Bild der vom DUKA Weltladen. © Anton Renner Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Religion unter Leitung von Lehrkraft Wolfgang Lanzinger haben für das Fest viele Mitstreiter und Sponsoren gewinnen können, unter anderem die Stadt Dorfen sowie Betriebe und Banken aus Dorfen und Taufkirchen. Wegen der unsicheren Wetterlage wurde das ursprünglich als Open-Air-Veranstaltung am Unteren Markt geplante Fest in und auf dem Gelände des Gymnasiums und des benachbarten Sonderpädagogischen Förderzentrums veranstaltet. Die Schirmherrin der Veranstaltung, die Landtagsabgeordnete und ehemalige bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf, zeigte sich vom Engagement der Schüler, „solch ein großartiges Fest zu organisieren“, begeistert. Tanz und Musik sei eine „internationale Sprache. Sie verbindet die Menschen über die Sprachen hinweg, und Musik berührt uns direkt im Herzen“, sagte Scharf. Das helfe „ganz entscheidend mit, sich gegenseitig zu respektieren, zu verstehen und vor allem zusammenzufinden“. Integration zu fördern, sei „heutzutage eine der ganz, ganz großen Aufgaben und Herausforderungen“. Besser, als mit einem derartigen Fest, könne man das nicht machen, sagte Scharf. Jeder fünfte Bewohner Bayerns habe einen Migrationshintergrund. Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen und Prägungen gehörten daher seit längerem zum Bild der Städte und Gemeinden im Freistaat., so Scharf, die selbst ehemalige Schülerin des Dorfener Gymnasiums ist.

+ Sehr persönliches Geschenk: Schulleiterin Andrea Hafner übergab Ulrike Scharf eine Schülerbibel aus ihrer Zeit am Dorfener Gymnasum © Anton Renner Schulleiterin Andrea Hafner ging auf den Begriff Kultur ein. Kultur sei nichts anderes „als ein System von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben und auch das Verhalten von Menschen leiten“. Damit dies friedlich gelinge, sei es unabdingbar, über den Tellerrand der eigenen Kultur hinauszublicken“. Hafner erinnerte auch daran, dass das Gymnasium Dorfen das Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trage. Dies sei auf Initiative der Schüler hin geschehen. Damit sei ein Zeichen gesetzt worden, sich gegen jegliche Art von Diskriminierung einzusetzen und bei Konflikten einzugreifen. Mit dem Fest der Kulturen würden Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammengebracht. „Auf hoher politischer Ebene gelingt dies heutzutage leider häufig nicht“, konstatierte Hafner. Sie ging damit auf US-Präsident Donald Trump, dessen Parole „America first“ und die damit verbundenen globalen Folgen ein.

Vizelandrat Jakob Schwimmer sagte in seinem Grußwort, die Parole dürfe nicht länger „America first“ lauten, wie dies von dem „unsäglichen Präsidenten“ postuliert werde, sondern „Human first – also der Mensch, die Menschlichkeit zuerst“. Das Fest der Kulturen des Gymnasums zeige, „wie bunt und vielfältig unser Landkreis ist.“ Der Vizelandrat zitierte aus einem Brief von Schülern an den Bundespräsidenten: „Für uns spielt keine Rolle, woher einer kommt, sondern vielmehr, wohin einer will. Wir glauben daran, dass wir gemeinsam unseren Weg finden werden.“ Diese jungen Menschen hätten auf den Punkt gebracht, „worauf es ankommt“.

Dorfens Vizebürgermeister Günther Drobilitsch betonte in seiner Rede, „wie farbenfroh und multikulti unsere Heimat ist“. Berührungsängste gebe es oft nur deshalb, „weil wir einfach nicht genug voneinander wissen und uns pauschalen Meinungen hingeben“. Daher sei das persönliche Kennenlernen wichtig. Drobilitsch: „Offenheit für neue Ideen und Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen aus anderen, oft fernen Ländern, ist heute in unserer globalisierten, wirtschaftlich immer enger vernetzten Welt einfach unabdingbar. Wenn wir uns behaupten wollen in einer Welt, in der Wissen immer mehr zählt, dann müssen wir nicht nur den eigenen Nachwuchs bestmöglich fördern, sondern auch attraktiv sein für kluge Köpfe aus aller Welt. Wir müssen Menschen, die zu uns kommen, auch willkommen heißen und ihnen Brücken bauen.“