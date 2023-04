Ziegler in Dorfen: Traditionsgeschäft gibt auf

60-Stunden-Wochen muss Alfred Blüml bald nicht mehr schieben. Der 64-Jährige und seine Frau Annette schließen das Fachgeschäft Josef Ziegler „Zum Pollin“. „Schrauben Keller“, das die Familie 2006 in Altenerding eröffnet hat, bleibt bestehen.

Von Birgit Lang schließen

Konkurrenz durch Online-Shops, schwierige Parksituation in Dorfener Innenstadt, Nachfolge-Sorgen: Eisenwaren Ziegler schließt. In die Räume kommt ein Edeka.

Dorfen – Das Eisenwaren- und Werkzeug-Fachgeschäft Josef Ziegler „Zum Pollin“ in Dorfen schließt für immer seine Türen. Vom 2. bis 31. Mai ist Abverkauf. Dann ist für immer Schluss. Damit gibt nach der Brauerei Bachmayer in diesem Jahr wieder eines der ältesten familiengeführten Unternehmen in der Isenstadt auf.

Für viele kommt diese Entscheidung überraschend und noch mehr bedauern sie. Aber es war absehbar, denn keines der fünf Kinder möchte das Geschäft übernehmen. Inhaber Alfred Blüml ist 64 Jahre alt. Er arbeitet 60 Stunden in der Woche, auch samstags. Da dürfe man auch mal ans Aufhören denken, sagt seine Frau Annette und meint: „Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich die Kinder alle nach was anderem umgesehen haben“.

Seit eineinhalb Jahren haben die Blümls nach einem Mieter für die Räumlichkeiten am Unteren Markt in Dorfen gesucht. Fünf Interessenten gab es. Viele Filialisten hätten sich beworben, Optiker und Telefonanbieter. Den Blümls war es aber wichtig, dass es ein privater Anbieter übernimmt, der Herzblut in sein Geschäft steckt. Die Entscheidung fiel auf einen Lebensmittelhändler: Edeka wird dort einen Laden eröffnen.

Ein Lebensmittelgeschäft wird im Dorfener Stadtzentrum schon lange gewünscht, denn der HZ-Markt schloss 2004 und der Penny 2013. Nun konnte man sich einigen und den Vertrag unterschreiben, berichtet Alfred Blüml, der in Rosenheim Groß- und Einzelhandelskaufmann gelernt hat und im Jahr 1984 das Geschäft von seiner Mutter Irmgard übernommen hatte. Die Entscheidung habe ihn schon ein paar schlaflose Nächte gekostet, gibt er zu.

Das Geschäft hat 350 Quadratmetern Laden- und Lagerfläche im Erdgeschoss und im 1. Stock, verfügt über Personalraum, Küche, WC und Büro für die Buchhaltung. Es sei ideal zu beliefern von vorne und von hinten, so der Inhaber, der sich freut, dass viele der Regale vom Pächter wieder genutzt werden sollen.

Es werde immer schwieriger, Einzelhandelsgeschäfte zu führen, erklärt seine Frau. „Die Konkurrenz aus dem Internet, die Großmärkte auf der grünen Wiese wie Hagebau und Würth“, beschreibt sie die aktuelle Lage in der Branche. Es gebe auch viele Leute, die sich 30 Minuten bei ihnen beraten lassen und dann das entsprechende Produkt für ein paar Euro billiger im Internet kaufen würden. Es kämen auch immer wieder Leute, um sich ihre Geräte, reparieren zu lassen, die sie nicht im Laden gekauft hätten.

Hinzu komme die Parksituation, die in Dorfen immer schlechter werde. „Und seit dem Brückenbau fährt ja keiner mehr rein in“, stellt Annette Blüml fest. Schon seit Corona sei es viel ruhiger im Laden geworden. Früher habe man drei Mitarbeiter im Laden gehabt, jetzt sei es oft nur noch einer. Auch die Stadt bemühe sich nicht, die alteingesessenen Unternehmen mehr zu unterstützen, kritisiert die 62-Jährige.

Die nächsten Wochen seien sie mit dem Abverkauf beschäftigt. „Alles muss raus. Nur die Schließanlagen und den Schlüsseldienst für unsere Hausverwaltungen gibt es weiter“, sagt Alfred Blüml.

26 000 Artikel sind in seinem Computer gelistet. Im Sortiment ist nahezu alles, was Heim- und Handwerker, Garten- und Waldbesitzer brauchen: Eisenwaren, Werkzeuge, Maschinen, Elektro-, Sanitär- und Gartenbedarf sowie Forstwerkzeuge und natürlich auch Verbindungstechnik, also Schrauben und Dübel.

Der Service wurde groß geschrieben beim Ziegler und reichte vom Liefer-, Schlüssel- und Schärfdienst über Reparaturen, Maschinenverleih und Gasflaschen-Tausch. Viele Ersatzteile sind noch da, die Kunden bestellt, aber nie abgeholt haben.

Nach dem Abverkauf mit unterschiedlichen Rabatten wird drei Wochen alles ausgeräumt. Edeka bezieht die Räume ab Juli.

Gegründet hat das Geschäft 1860 Blümls Ururgroßvater Valentin, erzählt er. Urgroßvater Josef habe sogar ein Bankhaus mitbetrieben. Früher gab es auch Handarbeiten, Wäsche für Damen oder Kuhketten und Kälbernuckel für die Landwirte und bis zum Umbau 1990 noch Stoffe, Wolle und Knöpfe.

Auch die 89-jährige Seniorchefin Irmgard Blüml, die im Geschäft aufgewachsen ist, bis 2018 darin gearbeitet hat und noch heute jeden Tag nach dem Rechten schaut, bedauert die Entscheidung, versteht sie aber, erzählt die Schwiegertochter. Sie selbst ist überwiegend in Erding tätig, wo die Blümls seit 2006 im Gewerbegebiet Altenerding-Südwest das Fachgeschäft Schrauben Keller eröffnet haben. „In Erding sind wir ganz anders aufgestellt, hauptsächlich Lieferscheinhandel für Handwerkern und Industrie“, das sei weniger aufwendig.