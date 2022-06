Mit dem Zippelzappelmann durch Dorfen - das neue Buch von Betty Simmerl

Von: Michaele Heske

Kinderbuch und Handpuppe: Die Dorfener Autorin Betty Simmerl und der Grüntegernbacher Künstler Peter Breth stellen beides gemeinsam vor. © Michaele Heske

Betty Simmerl hat ein neues Kinderbuch geschrieben, die Illustrationen kommen von Peter Breth. Am 25. Juni stellt wird das Werk vorgestellt.

Dorfen – Hurra, hurra – der Zippelzappelmann ist wieder da! Der kleine Blondschopf hat während der Renovierung der Dorfener Marktkirche nämlich viele neue Abenteuer erlebt. Schriftstellerin Betty Simmerl, die sich die Figur vor nahezu 30 Jahren ausgedacht hat, begeistert seither kleine und große Leser mit ihren Geschichten in und um Dorfen. Die Illustrationen in dem Kinderbuch stammen von Peter Breth.

Vieles lässt sich im Leben wieder zurechtrücken. Nur der Turm der Marktkirche in Dorfen nicht. Er bleibt in Schieflage – egal, wie sehr der Zippelzappelmann und sein neuer Freund, der kleine Vampir, an den Mauern ziehen und zerren. Generell hat der Zippelzappelmann in den vergangenen Monaten viel erlebt, denn St. Veit, hier haust er im Turm, wurde bekanntlich renoviert.

Mit Begeisterung erzählt die 85-jährige Simmerl von den Abenteuern des kleinen Mannes, der immer bei Vollmond durch die Stadt streift: „Durch die Gerüste und die Abdeckung während der Renovierungsarbeiten waren ihm die Spaziergänge nur schwerlich möglich. Da mussten dem Zippelzappelmann schon Petrus und die Engel zur Hilfe eilen.“

Simmerl, die 25 Jahre lang für die Kreismusikschule musikalische Früherziehung gab, dachte sich die Geschichten schon 1993 aus und baute diese in den Unterricht ein. „Ich bin der Zippelzappelmann“, war jahrelang begleitendes Lehrmaterial für die Mädchen und Buben. Das Buch mit vielen Kinderliedern sei auch ein Stück Heimatkunde, sagt die Dorfenerin: „Und eine kleine Liebeserklärung an die Isenstadt.“ Sozusagen „zerliebt“ hätten die Kinder in der Kreismusikschule auch schon mehrere Handpuppen des Zippelzappelmannes, so Simmerl. „Auch meine vierjährige Enkelin schleppt ihn mit sich rum, zieht an seiner Nase.“

Peter Breth aus Grüntegernbach hat die Figuren entworfen. „Knapp ein halbes Jahr brauchte ich für die Illustration des ersten Buches“, erzählt der Künstler und ehemalige Hauptschullehrer. Bei der jetzigen Ausgabe seien die Zeichnungen dann schneller gegangen: „Das sind einfach tolle Vorlese- und Gute-Nacht-Geschichten, spannend für alle Kinder ab fünf Jahre in Dorfen – aber auch anderswo.“

Für ihre Verdienste um die Musikerziehung im Landkreis wurden Betty Simmerl und ihr Ehemann Hermann im Jahr 2010 mit dem Daphnis-Preis der Kreismusikschule geehrt. „Da bin ich schon sehr stolz drauf“, sagt sie. Denn: „Musik ist eine Quelle der Freude im Leben.“

Das kunstaffine Ehepaar hat sich einst im Dorfener Kirchenchor kennengelernt: „Er Bass, ich Sopran – wir standen uns immer gegenüber.“ Altbürgermeister Simmerl leitete später die Liedertafel Dorfen, war Kulturreferent und organisierte Konzerte mit erstklassigen Ensembles.

Betty Simmerl hat bereits mehrere Bücher geschrieben. Zuletzt die „Mohrenheim Saga – Zwischen Morgenland und Abendland“, ihr erster Roman, 2018 veröffentlicht. Ein Wappen, das im elterlichen Haus an der Wand hing, gab ihr den Impuls für die Familiensaga. Die Mohrenheims waren direkte Vorfahren von Betty Simmerl, die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten: Es geht um den reichen Bankier Battista von Mohrenheim, den Sultan Mahmud I. töten lässt, um an sein Geld zu gelangen. Auch um das Mädchen Anna Maria, die von Sklavenhändlern an einen Geschäftsmann verkauft wird. Selbst Kaiserin Maria Theresia kommt vor. Bei ihr laufen die Fäden der abenteuerlichen Geschichte zusammen.

Das Buch „Der Zippelzappelmann und die Dorfener Turmgeister“ wird am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr im Jakobmayer-Bistro vorgestellt.