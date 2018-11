Der Zug ist entgleist

Manche Besucher haben vielleicht nur Bahnhof verstanden: In der Bürgerversammlung in Dorfen sind Bürgermeister Heinz Grunder und Schorsch Brandhuber, Sprecher der Bürgerinitiative Bahnausbau, massiv aneinander geraten. Brandhuber ging den Stadtchef mehrmals persönlich scharf an.

Dorfen – 90 Minuten lang dauerte am Dienstagabend der Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Heinz Grundner im Gasthaus Am Markt. Gut 40 Zuhörer verfolgten den Bericht, der wegen der naturgemäß trockenen Materie auf manche eher ermüdend wirkte. Nicht so auf BI-Sprecher Brandhuber. Man merkte ihm an, dass er innerlich geladen war und den Zeitpunkt herbeisehnte, seinem Ärger Luft zu machen.

Als es soweit war, setzte Brandhuber zu einem zwölfminütigen Rundumschlag an. Brandhuber machte dem Bürgermeister sichtlich erregt massive Vorwürfe, weil dieser an der im Juli stattgefundenen Sitzung des ABS-Projektbeirats nicht teilgenommen hatte. Die Begründung Grundners in seinem vorangegangenen Referat, dass es wegen des gleichzeitigen Besuchs der Delegation der Landesgartenschau zu einer Terminkollision gekommen sei, interessierten Brandhuber nicht. Auch Grundners Darstellung, das er aufgrund der bestehenden Geschäftsordnung des Projektbeirats keinen Stellvertreter entsenden darf, ließ Brandhuber unbeeindruckt.

Verhalten der

Stadt „untragbar“



Das Verhalten Grundners wertete der BI-Sprecher als „unmöglich“. Brandhuber übte auch heftige Kritik daran, dass der Stadtchef niemanden über die Sitzung vor- oder nachher informiert habe. „Da wurden große Aussagen getroffen, die wir unbedingt sofort gebraucht hätten.“ Erst nach drei Monaten habe man durch ein Protokoll der Sitzung durch die DB Netze davon erfahren. Diese drei Monate würden der Bürgerinitiative „abgehen, das ist doch ganz klar, das ist untragbar“. Der von der Stadt mit der Alternativplanung zum Bahnausbau beauftragte Planer Martin Vieregg und auch der mit ihm arbeitende Geologe warteten dringend darauf, weiterplanen zu können. „Sie kennan nix macha, weil da Andane (Brandhuber meinte damit Grundner) ned do is zua rechtn Zeit.“

Brandhuber erinnerte auch an die Aussage von Bahnchefplaner Klaus-Peter Zellmer, dass die Stadt für die Alternativplanung schon selbst zuständig sei. So gut wie nichts sei aber unternommen worden. Die Bahn verfolge deshalb ihre Vorzugsvariante. „Woaßt du überhaupt, wos des hoaßt?“, fragte Brandhuber den Bürgermeister und gab auch gleich die Antwort: „Ebenerdig, Verschandelung.“ Während es der Erdinger Oberbürgermeister Max Gotz geschafft habe, für die Tieferlegung der Gleise in einen Tunnel Millionen-Zuschüsse vom Freistaat zu erhalten, scheine Grundner hier völlig untätig zu sein. „Was host du scho gmacht?“, giftete Brandhuber.

Grundner wurde auf die Anwürfe ungewöhnlich deutlich. Der von der BI vermittelte Planer Vieregg habe bis jetzt „keine belastbare Planung“ vorgelegt. Obwohl genug Zeit gewesen sei, habe Vieregg seine Planung nicht modifiziert, „obwohl er wusste, wo die Schwachpunkte liegen“. Auch das Ingenieurbüro, das ein Angebot über ein Bodengutachten machen soll, um dieses in Viereggs Konzept einzuarbeiten, habe bis heute nichts vorgelegt.

Immer wieder unterbrach Brandhuber Grundner, warf ihm vor, eine „Bürgermeisterversammlung, aber keine Bürgerversammlung“ abzuhalten. „Des System is des, das d’Leid miad wern soin. Du spuist dein Bürgermeistertum aus – des duad ma ned.“

Der „liebe Schorsch“

ist stinksauer



Grundner ließ sich nicht provozieren. Dass die Verzögerung „permanent der Verwaltung und mir angelastet wird, weise ich zurück.“ Brandhuber unterstellte Grundner dann indirekt, eher für die Bahn als für Dorfen zu sein. Grundner war jetzt sichtlich genervt. „Wenn wir für Dorfen das Maximale herausholen wollen, dann sollte die Bürgerinitiative versuchen, das zusammen mit der Stadt zu machen.“ Als Grundner dann „den lieben Schorsch“ bat, doch die Fakten zu sehen, giftete der stinksauer: „I bin ned dei lieber Schorsch!“