Zum Geburtstag ein Heavy-Metal-Konzert

von Markus Schwarzkugler schließen

Von Dienstag auf Mittwoch lässt es sich in den Mai tanzen, man kann aber auch so richtig in ihn hineinrocken beziehungsweise headbangen. Nirgends besser dürfte das im Landkreis am Dienstag, 30. April, gehen als im Gasthaus Gottbrecht in Grüntegernbach. Dort spielt die Heavy-Metal-Coverband F.U.C.K. ab 22 Uhr im Saal auf (Einlass ab 18 Jahren und ab 21 Uhr; Eintritt: acht Euro; Ende gegen 3 Uhr).