1300 Schützen ziehen durch Dorfen

Teilen

Mit dem Taferl und der Standarte voran zogen die Dorfener Gauschützenkönige und die Mitglieder des Gauvorstands durch die Altstadt hinaus zur Festhalle. © Peter Stadler

Was für ein Bild: Nach zwei Jahren Pause fand am Sonntag zum Volksfest-Abschluss der große Schützenzug durch Dorfen statt - mit 1300 Teilnehmern.

Dorfen – Nach zweijähriger Pause konnten die Schützen wieder ausrücken und sich in der Öffentlichkeit zeigen. Mit mehr als 1300 Teilnehmern fand am Sonntag in Dorfen zum Abschluss des Volksfestes der traditionelle Schützenzug des Schützengaus Dorfen statt und sorgte für ein farbenprächtiges Bild in der Stadt.

Der Regen am Samstag hatte für Abkühlung gesorgt, und so herrschte bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bestes Umzugswetter. Das lockte auch viele Zuschauer in die Dorfener Innenstadt. Vom Ruprechtsberg aus krachten um 13 Uhr lautstark die Salven der Böllerschützen aus Hofgiebing und dem Holzland. An der Marktkirche spielten die Stadtkapelle Dorfen, die Blaskapelle St. Wolfgang und der Isentaler Schalmeien-Express zum Standkonzert auf.

30 Fahnenabordnungen –neben den Dorfener Gauvereinen waren auch Abordnungen der Nachbargaue Mühldorf, Wasserburg-Haag, Erding und Rosenheim sowie die Trachtenvereine Almrausch Wasentegernbach und Stoarösler Dorfen mit ihren Goaßlschnoizern dabei –zogen anschließend durch die Dorfener Innenstadt zur Festhalle. Mit den Blaskapellen aus Wasentegernbach, Schwindegg und Buchbach konnten schließlich fünf Züge gebildet werden, und zum Brauereigespann vom Bräu z‘Loh gesellten sich sechs Festkutschen, in denen die Ehrengäste Platz fanden. Kutschiert wurden unter anderen Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner, Landrat Martin Bayerstorfer, Pfarrer Stefan Matula und die Ehrenmitglieder des Schützengaus. Erstmals beim Schützenzug dabei war Landesschützenmeister Christian Kühn, und auch Bezirksschützenmeister Alfred Reiner durfte mitfahren.

Mit einem gemeinsamen Salut kündigten die Böllerschützen aus Hofgiebing und dem Holzland unterhalb der Dorfener Pfarrkirche das Standkonzert und den festlichen Schützen- und Trachtenumzug an. © Peter Stadler

Belohnt wurden die Schützen, Trachtler und Musikanten anschließend mit einer frischen Mass Bier, für die Kinder gab es Freifahrten an den Fahrgeschäften. Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler freute sich beim geselligen Teil in der Festhalle, dass alles reibungslos funktioniert hat und dieser traditionelle Schützenzug nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden konnte. Sie dankte ihrer teils neuen Mannschaft für die Mithilfe bei der Organisation und zeigte sich stolz darüber, dass so viele Teilnehmer der Einladung gefolgt waren.

Stadtchef Grundner dankte allen, die mit dem Schützenzug für einen Höhepunkt zum Abschluss des Volksfestes gesorgt und damit einen großen Beitrag „für die Gemeinschaft in unserem Land geleistet haben“. Er hob zudem hervor, welche Leistungen die Vereine in der Jugendbetreuung bringen.

Auch Landrat Bayerstorfer war begeistert: „Alles, was Rang und Namen hat, ist in Dorfen vertreten. Das zeigt, dass das Schützenwesen hoch angesehen ist.“ Respekt zollte auch Landesschützenmeister Christian Kühn: „Mit diesem Schützenzug wird Tradition und Brauchtum hochgehalten – und daneben wird auch der Sport sehr gepflegt.“ PETER STADLER