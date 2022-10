Zwei Filmpreise für „Da neie Gruaba“

Von: Birgit Lang

Der Dreh fand auf dem Firmengelände in Wasentegernbach statt. Papa Stefan und Sohn Martin führten mit dem alten Bulldog den Korso an. © privat

Der Generationenwechsel bei Landmaschinen Gruber ist vollzogen. Mit einem Imagefilm kamen nun der neue Chef Martin Gruber und seine Schwester Franziska groß raus. Sie räumten gleich zwei Preise ab.

Wasentegernbach – Man muss mit der Zeit gehen, das gilt auch für den Landmaschinenhandel. Der Generationswechsel beim Gruber in Wasentegernbach ist vollzogen. Mit dem Image-Film „Da neie Gruaba“ wird dies auch für die Kunden nach außen getragen und das auf äußerst unterhaltsame Weise. Was Martin Gruber, der die Firma 2021 von seinem Vater Stefan übernommen hat, und seine Schwester Franziska an ihrem Gemeinschaftsprojekt besonders freut: Ihr Werk wurde nicht nur begeistert von allen Seiten aufgenommen, sondern räumte auch noch zwei begehrte Filmpreise ab.

Dass man mit der Zeit gehen muss, weiß Martin Gruber. Er hat das Glück, dass ihn seine Familie dabei unterstützt. Ein weiterer Glücksfall ist, dass seine Schwester Franziska beim Fernsehen arbeitet. Dass sie mit ihrem zweiten gemeinsamen Imagefilm gleich so einschlagen würden, davon wagte keiner der beiden zu träumen, als sie an Weihnachten 2020 mit der Familie zusammensaßen und über den Generationswechsel im Unternehmen 2021 sinnierten.

Fränzi, wie die 36-Jährige daheim genannt wird, meinte: „Lass uns was machen!“ Schnell ließ sich ihr eineinhalb Jahre jüngerer Bruder für die Idee eines neuen Imagefilms begeistern. „Der erste Film war schon sieben Jahre alt und eher klassisch, faktenbasiert gestaltet. Der neue Film sollte persönlicher und lockerer sein, er sollte Anlass zum Schmunzeln geben. Im Zentrum dabei: Authentizität“, so die Vorstellung der Geschwister. Vater Stefan Gruber sei zwar noch als Prokurist im Geschäft, mit ihm hätten aber einige langjährige Mitarbeiter aufgehört und viele junge seien nachgekommen.

„Wir sind ein junges Team und wollten diesen Spirit auch in den Film bringen“, so der 34-Jährige. „Er sollte lustig sein, uns aber nicht blöd dastehen lassen und eine klare Botschaft vermitteln“, sagt seine Schwester. Ihr war klar, „das wird ein schmaler Grat“, schließlich wusste sie, dass die Jungen andere Sachen lustig finden als die Alten und man keine homogene Gruppe an Kunden hat. „Echte“ Menschen wollten sie in den Film reinbringen, aber wen?

Die Wahl fiel auf einen Landwirt aus Schwindkirchen, dessen Vater schon bei Martin Grubers Opa eingekauft hat, und einen jungen Lohnunternehmer mit großen Maschinen aus Erding. „Beide waren gleich dabei“, sagt Martin Gruber. Er selbst sollte einen „Regisseur im Film“ mimen und so durch den Film führen.

Vor der Kamera zu stehen, war für ihn eine neue Erfahrung. Dass der Film komplett in bairischer Mundart erzählt werden sollte, um authentisch zu sein, kam ihm nicht ungelegen. Im Juni/Juli 2021 wurde bei schönem Wetter gedreht. Danach wurde noch lange über die richtige Musik nachgedacht. Es war schon ein längerer Prozess, bis der Film fertig war, sagt die Regisseurin. „Ich komme vom Kinderfernsehen, mache Sendungen für den KiKa und führe aktuell bei der ,Landfrauenküche‘ beim BR Regie.“

Mit dem finalen Ergebnis waren alle sehr zufrieden. Auch die Resonanz bei Mitarbeitern, Kunden, Mitbewerbern und und Bekannten war riesig, viele riefen begeistert an. Fränzis Kollegen vom Fernsehen gratulierten ebenfalls und forderten sie auf, ihn für den wichtigsten Digital Award im deutschsprachigen Raum, den „Deutschen Preis für Onlinekommunikation“ einzureichen. Trotz starker Konkurrenz wie der Deutschen Telekom oder der Stadt Linz, setzte er sich in der Kategorie „Short Clip“ durch.

Die strahlenden Sieger in Berlin (Bild l., v. l.): Fränzi, Martin und Maria Gruber bei der Preisverleihung in Berlin. © Alexander Rentsch/Anette Anelienne/Quadriga

In Berlin nahmen die drei Geschwister Fränzi, Martin und die 22-jährige Maria den Preis entgegen. „Eine tolle Veranstaltung“, sagt der Firmenchef. Seine große Schwester erzählt, dass sie von den Juroren ein gutes Feedback erhalten und scheinbar die „Herzen gewonnen“ hätten. Deshalb hätten sie an einen „Trostpreis“ gedacht. Dass es dann der erste Platz wurde, hat die drei überrascht und umso mehr gefreut am Abend der Preisverleihung.

Ein paar Wochen später lud sie der Deutsche Marketing Verband zur Verleihung des „Best of Business – to – Business Communication Award“ wieder in die Landeshauptstadt ein. Hier sahnten die Grubers ein weiteres Mal den 1. Preis ab und durften den „BoB Award“ in Gold für herausragende Leistungen in der Unternehmenskommunikation mit nach Wasentegernbach nehmen. Wieder, dieses Mal in der Kategorie „Bewegtbild Formate“ ließen sie Global Player wie Mercedes Benz hinter sich.

Auf die Auszeichnungen sind nicht nur die Macher stolz, sondern, sondern auch Papa Stefan und Mama Margret. Für die Filmschaffende Franziska Gruber ist es schön, „mit dem was ich gelernt habe, auch die Firma daheim unterstützen zu können, denn in einem Familienunternehmen geht’s halt nur, wenn alle zamhelfen..“