Zwei junge Dorfener helfen Kriegsopfern

Von: Michaele Heske

Verladeplatz: In Vyné Nemecké im Osten der Slowakei, direkt an der Grenze zur Ukraine werden die Hilfsgüter sortiert und verladen. Im Bild ist Andreas Empl zu sehen. © privat

Dorfen - Andreas Empl und Julian Dittlmann bringen Hilfsgüter an Grenze und nehmen Flüchtlinge mit. Sie wollen auch andere ermutigen, es ihnen gleich zu tun.

Fassungslos und entsetzt waren Andreas Empl und Julian Dittlmann, als sie vom Kriegsausbruch hörten. „Es war so absurd, einerseits der Überfall auf die Ukraine, andererseits lief hier bei uns das Leben ganz normal weiter.“ Das Gefühl der Ohnmacht war der Auslöser, dass die beiden Dorfener mit Hilfsgütern zur slowakischen Grenze fuhren, um dort zu helfen. Auf der Rückfahrt nahmen sie vier Flüchtlinge mit, mit denen sie auch ins Gespräch kamen.

Am Freitag, 11. März, um 6.30 Uhr starteten Dittlmann (27) und Empl (26). Erster Stopp war in der Nähe von Starnberg, einem Zwischenlager für Hilfsgüter. Hier wurde der VW-Transporter mit medizinischen Materialien beladen, darunter Kompressen, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel. Aber auch Schlafsäcke und Decken sowie Babynahrung hatten sie im Gepäck.

Gegen die Ursachen, den Krieg, können wir nichts machen. Aber es ist so eine goldene Regel uns, dort zu helfen, wo dringend Hilfe benötigt wird.

Die Organisation dahinter: Das Projekt Nadiya, ein Zusammenschluss von unabhängigen Freiwilligen, die pragmatisch die Menschen in der Ukraine durch gezielte Sachspenden unterstützen. „Auf deren Website steht, wie man helfen kann, falls man selbst eine Fahrt machen möchte. Hier bekommt man auch den Kontakt zu den Leuten an der Grenze vor Ort, respektive zu allen Leuten, bei denen man die Sachspenden abholen kann“, erklärte Dittlmann. Der junge Architekt arbeitet derzeit in Teilzeit und hatte somit Zeit übrig, um zu helfen. Und Empl, der Produktdesign studiert, ergänzte: „Gegen die Ursachen, den Krieg, können wir nichts machen. Aber es ist so eine goldene Regel uns, dort zu helfen, wo dringend Hilfe benötigt wird.“

Auf der A 94 fuhren die beiden jungen Dorfener Richtung Osten, an Wien und Bratislava vorbei. Nach zwölf Stunden Fahrt kamen sie in Vyné Nemecké an, einer kleinen Gemeinde, die im äußersten Osten der Slowakei liegt, direkt an der Grenze zur Ukraine. Am Grenzübergang stehe ein Malteser-Zelt, erzählte Empl. Von hier aus werden die Transporte in die Ukraine organisiert. „Es sind sehr viele freiwillige Helfer vor Ort“, berichtet er. Einige Tage blieben sie im Lager, halfen dort mit.

Auf der Rückfahrt nahmen sie eine Mutter mit Sohn sowie zwei weitere Ukrainerinnen mit, eine davon über 80 Jahre alt. „Die ältere Frau hatte große Schwierigkeiten mit dem Gehen, in einem normalen Reisebus hätte sie gar nicht mitfahren können“, so Dittlmann. Immer wieder seien der Seniorin die Tränen gekommen. „Aus dem eigenen Land fliehen zu müssen und nicht wissen, was kommt – wir spürten die Verlorenheit.“ Und die Angst, schließlich saßen die vier ukrainischen Passagiere mit zwei fremden jungen Männern im Auto.

Die Frauen wollen nicht in Tschechien bleiben, sondern so schnell wie möglich in die Heimat zurück, wenn der Krieg vorbei ist.

Der kleine Bub wurde auf der Fahrt elf Jahre alt, mit der Mutter ist Dittlmann immer noch per WhatsApp in Kontakt. „Sie hatten alle nur kleine Rucksäcke und kleine Taschen dabei. Was sie alles zurücklassen mussten, das macht man sich gar nicht so bewusst.“ Endstation Prag, hier stiegen die Ukrainerinnen aus. „Die Frauen wollen nicht in Tschechien bleiben, sondern so schnell wie möglich in die Heimat zurück, wenn der Krieg vorbei ist.“

Das Resümee der beiden bei der Rückkehr: „Anfangs waren wir ein bisschen unsicher, aber die Fahrt und vor Ort, das war nicht schlimm.“ „Wir möchten andere Leute ermutigen, Hilfsgüter zu transportieren. Die Leute an der Grenze sind alle so dankbar und sie brauchen dringend Hilfe“, sagte Empl. Und Dittlmann fügte an: „Wir haben mitbekommen, dass die Lieferungen aus Deutschland weniger werden, aber der Bedarf an Hilfsgütern steigt, vor allem brauchen die Leute haltbares Essen.“

