Zwei neue Ärztliche Leiter in der Klinik Dorfen

Von: Timo Aichele

Die neuen Ärztlichen Leiter Dr. Cathrine Haller und Ulrich Exner (vorne) mit Landrat Martin Bayerstorfer (hinten, l.) und Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last (r.). © Klinik Dorfen

Dr. Cathrine Haller und Ulrich Exner sind die neuen Leitenden Ärzte in der Klinik Dorfen – und damit die Nachfolger von zwei prägenden Persönlichkeiten am Gesundheitsstandort:

Dorfen - Chefarzt Dr. Ludwig Rudolf und Leitender Arzt Prof. Dr. Folke Schriever. Beide sind heuer in Ruhestand gegangen sind, wobei Schriever noch eine Hausarztpraxis in Taufkirchen betreibt und Rudolf erst kürzlich im MVZ in der Dorfener Klinik gesehen wurde.



Die neuen Chefs sind schon seit Jahren im Haus und wurden von ihren Vorgängern an die Aufgabe herangeführt. Exner leitet nun die Innere Medizin und Haller die Onkologie und Hämatologie.



„Ich freue mich sehr, dass wir zwei Ärzte für die leitende Funktion gewinnen konnten, die die Klinik mit zu dem gemacht haben, was sie heute ist“, erklärte Landrat Martin Bayerstorfer bei der offiziellen Vorstellung der beiden am Montag.



Exner ist 53 und lebt mit Familie in Dorfen. Er begann seine Tätigkeit 1996 im Kreiskrankenhaus Erding, bevor er 2001 in die Klinik Dorfen wechselte. Seit 2005 war er dort Leitender Oberarzt. Der Facharzt für Innere Medizin fährt zudem Notarzteinsätze und ist Vorstandsmitglied des BRK-Kreisverbands.



Haller hat 2008 ihre Facharztausbildung Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie in Schrievers Praxis in der Klinik Dorfen sowie im Klinikum Schwabing begonnen und ist Palliativmedizinerin. 2015 hat die 40-jährige Münchnerin die Ärztliche Leitung der Praxis in Dorfen und 2018 deren Geschäftsführung übernommen.



Die medizinischen Strukturen in der Region kenne er sehr gut, auch weil einige der rund um Dorfen niedergelassenen Ärzte im Rahmen ihrer Ausbildung im Krankenhaus Dorfen gearbeitet hätten, so Exner. „Von der Ausbildung her bin ich ein Fossil.“ Heute sei die Innere Medizin zunehmend hochspezialisiert, er habe dagegen Kenntnisse von Gastroenterologie über Kardiologie bis hin zu Notfallmedizin mitbekommen. „Ein Patient kommt ja selten mit nur einer Krankheit, viele sind multimorbid.“ In einem kleinen Haus wie in Dorfen „sind die Generalisten wichtig“, zeigte er sich überzeugt.



Auch in ihrem Fachbereich sei das Spektrum in Dorfen weit, erläuterte Haller. „Wir behandeln alle Erkrankungen, die mit Blut- oder Tumorerkrankungen zu tun haben“, sagte sie.



„Man kann mit internistischen Notfällen in die Klinik Dorfen kommen“, sagte ihr Kollege in der Ärztlichen Leitung. Das sei für ihn ein wichtiges Signal an die Bevölkerung. Denn das Krankenhaus habe sich mit seiner Abteilung für Innere Medizin darauf ausgerichtet, anders als Häuser wie das Inn-Klinikum Haag mit seinem Schwerpunkt Altersmedizin. „Dorfen ist da bewusst einen anderen Weg gegangen“, erklärte Exner.



Dieses Konzept und ein großes Netzwerk geben nach seinen Worten „die Möglichkeit, gute Medizin im kleinen, persönlichen Rahmen zu bieten“.

ta