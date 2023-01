Zwischen Schule und Showbühne: Tamara und Enzo sind Dorfens Kinder-Prinzenpaar

Von: Michaele Heske

Eine gute Figur haben Prinzessin Tamara und Prinz Enzo schon bei der Maschkera im Tonwerk gemacht. © Michaele Heske

Das Dorfener Erbprinzenpaar Tamara und Enzo tingelt von Auftritt zu Auftritt.

Dorfen – Der Fasching nimmt Fahrt auf. Das Erbprinzenpaar Tamara, die tänzelnde Perle, und Enzo, der Hüter des Handicaps, lassen es jetzt nicht nur bei den Kinderbällen so richtig krachen. „Voll schön“ sei es, Prinz zu sein, gar „traumhaft“, ergänzt die Prinzessin. Mit Charme und Eloquenz haben sie schon bei Maschkera und Gardetreffen im Tonwerk im Nu das Herz des Publikums erobert. Die Karnevalsgesellschaft Dorfen hat mit den beiden jungen Regenten zweifelsfrei eine gute Wahl getroffen.

Enzo Damerau (8) ist zwei Jahre jünger als als seine Prinzessin. Trotzdem führt er das Mädchen selbstbewusst beim Walzer. Tamara Stehr liegt Musik im Blut. Mit knapp sechs Jahren begann sie bei der KG mit dem Tanzen. Erst hatte sie Zweifel, ob sie das Pensum zusätzlich zur Schule schaffen würde, das die Regentschaft während der fünften Jahreszeit mit sich bringt. Jetzt ist die Prinzessin, die in die vierte Klasse in Grüntegernbach zur Schule geht, aber happy. „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen“, sagt sie im Interview.

Das Rechnen ist eine große Leidenschaft der Kinderprinzessin. Besonders gerne löst die Zehnjährige schwierige Textaufgaben, etwa wie lange ein Tyrannosaurus brauche, bis er aus dem Ei geschlüpft sei, erzählt sie vom Matheunterricht.

Was sie später mal werden möchte? „Keine Ahnung“, sagt sie. Große Prinzessin, so wie die amtierende Hoheit Susanne I., das gehöre allerdings schon zu ihrer Karriereplanung. „Meine Cousine ist heuer Prinzessin in Kirchheim, sie kam auch zum Gardetreffen ins Tonwerk – das war eine tolle Überraschung“, freut sich Tamara.

Anstrengend findet Tamara ihr Amt als Dorfener Royal nicht, obwohl sie seit der offiziellen Inthronisierung bei der Maschkera an den Wochenenden von Auftritt zu Auftritt tingelt. Die Königinmutter ist meist dabei, macht ihr die Haare und kleidet sie an. „Mein Job ist deutlich stressiger“, sagt Melly Stehr mit einem Augenzwinkern.

Auch Prinz Enzo managt sein Amt ganz gelassen. Seit der Faschingssaison 2018/2019 tanzt er bei der KG. Enzo liebt vor allem Tiere. „Schlangen, Erdmännchen und Pinguine“, zählt er auf. Gerne geht er mit den Eltern in den Zoo. Aber noch lieber spielt er Golf. „Eines Tages kam Enzo und sagte, ich will mal das Golfen ausprobieren“, erzählt sein Vater Ingo Damerau. Jetzt arbeitet er mit Begeisterung an seinem Handicap. Generell ist Enzo sehr sportlich, er radelt viel, macht Kampfsport. Und spielt zum Ausgleich Lego.

Es wird Enzos allererster Hemadlenz sein. „Wir sind Zuagroaste“, sagt Ingo Damerau. Die Narrenhymne kann die königliche Familie freilich mittlerweile singen. Gespannt ist der kleine Prinz schon auf den Umzug: „Und ich bin bestimmt traurig, wenn der Hemadlenz dann verbrannt wird“, glaubt er.

Doch bis dahin heißt es erst noch „Fasching feiern, Gaudi macha, heia lass mas wieder richtig kracha!“, so der diesjährige Leitspruch der Dorfener Narren. „Fasching, das heißt: Freude und Frohsinn – und ganz viel Lachen“, sagt Präsident Martin Pommer. Diesen Überschwang möchte die KG ebenso ins städtische Altenheim Marienstift sowie nach Algasing, wo Menschen mit Behinderungen leben, bringen: „Wir wollen auch die Leute verzaubern, die nicht aktiv am bunten Treiben teilnehmen können.“

Faschingstermine: Schwarz-Weiß-Ball der Stadt Dorfen am Freitag, 3. Februar, im Jakobmayer-Saal, Beginn 20 Uhr. Kinderbälle im Jakobmayer am 5. und 19. Februar ab 14 Uhr. Kartenvorverkauf: 28. Januar, 4./18. Februar von 14 bis 16 Uhr im Reisebüro Kuliga