Schwere Themen, feine Striche

Von: Michaele Heske

Teilen

Nocturnes, also Nachtbilder, zeichnete Albin Zauner in großer Serie in seinem Dorfener Atelier. Drei davon waren im Erdinger Frauenkircherl ausgestellt und wurden vom Kunstverein mit dem ersten Preis ausgezeichnet. © Michaele Heske

Mit feinem Strich packt der Dorfener Zeichner, Bildhauer und Kunsttherapeut Albin Zauner existenzielle Themen an. Für sein Triptychon „Dunkle Grenze“ erhielt er vor kurzem den ersten Preis bei der Jahresausstellung des Kunstvereins Erding. Die Heimatzeitung tauchte mit ihm in seine mitunter düstere Schaffenswelt ab, in der die visuelle Kraft ausdrückt, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Aktzeichnen hat ihn schon während des Studiums gelangweilt, sagt Albin Zauner. Ebenso nahm er so gut wie nie einen Pinsel in die Hand. „Ich saß viel lieber mit meinem Skizzenbuch in der U-Bahn, habe die Leute gezeichnet.“

Dorfen – Der Dorfener mag die ursprüngliche, direkte Kunst: „Alles, was aus der existenziellen Erfahrung rauskommt, wo sich die Emotionen spiegeln.“ 1964 in der Nähe von Innsbruck geboren, machte Zauner zunächst eine Gärtnerlehre. Eigentlich sollte er den Hof seiner Eltern übernehmen, doch ihn zog es in die Stadt. Die intensiven Naturerfahrungen sind allerdings für ihn bis heute eine wichtige Inspirationsquelle. In diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Mensch ist auch die Literatur für Zauner eine wichtige Inspirationsquelle. Seine Bilder-Serien sind jedenfalls fantastische Spaziergänge durch die Kunstgeschichte: „Das erzählerische Zeichnen, der Mensch als Figur im narrativen Kontext, das ist meine Intention.“

In den 80er Jahren bewarb er sich an der Kunstakademie in München und wurde auf Anhieb aufgenommen. Zauner studierte Malerei und Grafik, machte außerdem eine Ausbildung zum Kunsttherapeuten. Sein Faible: Kunst im sozialen Kontext.

Als Student jobbte er bei der Lebenshilfe in München, lernte hier seine Frau, eine Heilpädagogin, kennen. Seit 27 Jahren arbeitet Zauner im Isar-Amper-Klinikum mit psychisch erkrankten Menschen, aktuell ist er im akutpsychiatrischen Bereich in Taufkirchen, war hier aber gut 15 Jahre in der Gerontopsychiatrie.

Im vergangenen Jahr hat er die Graphic Novel „Im Demenzlabyrinth“ veröffentlicht. Es ist ein außergewöhnliches Kunstprojekt. Zauner nähert sich dem Thema Demenz nicht beschreibend von außen, sondern einfühlsam von innen. „Dass ich mich so intensiv mit diesem Krankheitsbild auseinandergesetzt habe, hat auch einen persönlichen Grund: Meine Eltern sind früh gestorben – ich habe sie nicht altern sehen.“ Auch in der Gerontopsychiatrie hatte er sein Skizzen-Tagebuch dabei, in das er am Ende des Tages seine Eindrücke mit Bleistiftzeichnungen notierte. „Der Verlust der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten ist ein zentraler Aspekt einer Demenzerkrankung.“ Der Betrachter von Zauners Buch bekommt einen anderen Zugang: zu schauen und mitzuerleben, wie der Protagonist des Buches durch seine Welt geht, die ihm immer fremder und wunderlicher wird, die sich allmählich und am Ende wirklich auflöst.

Drei von Zauners Nocturnes, das sind Nachtbilder, die im Frauenkircherl in Erding ausgestellt waren, wurden jetzt ausgezeichnet. Dabei geht es um Krieg und Migration, „alles bedrückende Nachrichten, die im Raum stehen“. Mit feinem Strich hat er existenzielle Themen wie Bedrohung, Flucht und Erstarrung angepackt. „Ich wollte das Licht von der Dunkelheit heraus verstehen“, erläutert er. Auf dem ersten Bild sitzt eine Frau auf einem Balkon. Ein Meteorit, wenn auch abgefedert an einem Fallschirm, schwebt an ihr vorbei. „Wir leben hier im Komfort, können in der Wohlstandsgesellschaft Schicksalsschläge abgefedert werden?“, fragt der Künstler.

Im zweiten Bild sitzt ein Mensch auf einem Bett in einem erleuchteten, quadratischen Raum mit sehr dünnen Wänden. Draußen im Dunkeln ein Trümmerfeld, im Hintergrund sieht man rätselhafte, leuchtende Symbole am dunklen Himmel. „Ist hier Endstation, geht es weiter?“ Das dritte Bild ist das düsterste: Ein Mensch steht und beobachtet, von tiefer Dunkelheit umgeben, einen brennenden Reifen. Was soll er tun, was traut er sich? „Das sind drei menschliche Grenzerfahrungen“, fasst Zauner die Bedeutung des Triptychons zusammen.

Kunst muss nicht gefällig sein, weiß er. „Da gibt es den Moment, wo sich der Blick weitet, auf das unvermeidliche Leid des Menschen – genau an diesem Punkt werden Resilienzen vermittelt.“ Diese Widerstandskraft sucht Zauner. Sein Anspruch: „Individuelle Erfahrung wird zur Kunst, wenn sie Allgemeingültigkeit besitzt.“