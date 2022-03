Nach digitalen Wahlen: Vorsitz bei Dorfener SPD bleibt gleich

Von: Timo Aichele

Teilen

Simone Jell-Huber wurde wieder zur Vorsitzenden der Dorfener SPD gewählt. © privat

Simone Jell-Huber ist auch weiterhin die Vorsitzende der Dorfener Sozialdemokraten. Und blickt auf erfolgreiche Jahre zurück.

Dorfen – Simone Jell-Huber wurde einstimmig als Vorsitzende der Dorfener SPD wiedergewählt. Das teilt der Ortsverein in einer Presseerklärung mit. „Hoffentlich war es das letzte Mal, dass wir uns zu einer digitalen Wahl am Bildschirm treffen mussten“, sagte die 47-jährige Stadträtin demnach.



Erfolge in der Kommunalpolitik könne man durchaus vorweisen, erklärte sie. Das reiche von der Planung von sozialgerechtem Wohnungsbau am Schießhallenplatz bis hin zu städtischen Lastenrädern. Auch der Antrag auf Streichung der Dritten Startbahn im bayerischen Landesentwicklungsprogramm sei vom Stadtrat mit großer Mehrheit übernommen worden. Besonders erfreut sind die Dorfener Sozialdemokraten, dass der Freibereich an der Förderschule erhalten werden kann.



Millionenersparnis durch Sanierung statt Neubau

Fraktionsvorsitzende Michaela Meister berichtete von der langen Auseinandersetzung um die Laufbahn am Dorfener Schulzentrum. „Wir hatten uns immer dafür eingesetzt, dass hier keine 400-Meter-Bahn auf Kosten der Schüler gebaut wird. Nun soll endlich die bestehende 333-Meter-Bahn saniert werden.“ Damit wäre nicht nur die Förderschule und der angrenzende Biotopbereich gerettet, sondern auch der Dorfener Haushalt. Denn durch die Sanierung gebe es eine Millionenersparnis gegenüber den Neubauplänen.



Stellvertretender Vorsitzender bei den Sozialdemokraten in der Isenstadt ist Seppo Schmid (41). Er ist Initiator einer Wohnungsgenossenschaft, an der in Dorfen ein großes Interesse besteht.



Dorfener SPD für Tempolimit auf deutschen Autobahnen

Die Stadtratsfraktion bestätigte ihm, dass sie erst kürzlich wieder von der Stadt die Bereitstellung eines günstigen Grundstücks gefordert habe. Zum Kassier wurde Ernst Giller wiedergewählt. Der alte und neue Schriftführer Heiner Müller-Ermann brachte schließlich einen Appell an die SPD-Bundestagsfraktion in Berlin ein, der von der Versammlung einstimmig angenommen wurde.



Darin fordern die Dorfener ihre Genossen in Berlin auf, schnellstmöglich eine Mehrheit für ein Tempolimit auf Autobahnen zu erreichen. Das sei wenigstens ein kleiner Beitrag, die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Denn: „Putin finanziert seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine wesentlich durch Exporte von Gas, Erdöl und Kohle.“ Gleichzeitig würden in Deutschland Lärm- und weitere Schadstoffemissionen zurückgehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie hier.