Ja, es gibt den perfekten Mord: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens im Interview

Teilen

Sprechen über wahre Verbrechen: Jacqueline Belle und Dr. Alexander Stevens. © Konzertbüro Augsburg GmbH

Gibt es den perfekten Mord? Ja, sagt Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Er ist am 24. Juni mit der Show „True Crime – Der perfekte Mord“ in der Stadthalle Erding zu Gast.

Erding – Geschichten über wahre Kriminalfälle boomen. Einer der erfolgreichsten seiner Art ist der Bayern 3-Podcast „True Crime – Tödliche Verbrechen“ von Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger sowie Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens. Am Samstag, 24. Juni, geht das Duo in seiner Liveshow in der Stadthalle der Frage nach: Gibt es den perfekten Mord? Eine Antwort darauf verrät Stevens schon im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Dr. Stevens, was erwartet die Besucher der Liveshow?

Wir sprechen darin über reale Fälle, die ich in meiner Tätigkeit als Strafverteidiger betreut habe und bei denen sich im Nachgang immer die Frage gestellt hat: War es der perfekte Mord?

Gibt es den denn?

Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, und das werde ich an diesem Abend sehr eindrucksvoll unter Beweis stellen. Ich meine sogar, dass es den Mord gibt, der in mehrerlei Hinsicht perfekt ist.

Ein Podcast auf der Bühne – wie geht das denn?

Man muss sich die Show ganz anders als den Podcast vorstellen. Ich erkläre die Tatortarbeit, zeige Originalunterlagen und -fotos aus den Akten. Die Geschichten, die man ansonsten nur hört, bekommen so auch Bilder.

Was unterscheidet Ihren True-Crime-Podcast von anderen?

Vor allem, dass es alles Fälle sind, die ich selbst juristisch begleitet habe. Dadurch kann ich einen Blick hinter die Kulissen liefern, was die Zuschauer noch ein Stück weit mehr fasziniert. Und es gibt die Interaktion mit dem Publikum: Die Leute können einen Strafverteidiger direkt was fragen, ohne dafür einen Stundensatz von 500 Euro bezahlen zu müssen (lacht).

Was sind das für Fragen?

Da kommen die skurrilsten Sachen. Sagt einem der mutmaßliche Mörder, wie es wirklich war? Kann man mit einem Mörder befreundet sein? Oder wie ist es, einem Mörder die Hand zu geben, wenn man weiß, dass er mit dieser Hand vielleicht das Leben eines anderen Menschen ausgelöscht hat?

Und – wie ist es, einem Mörder die Hand zu geben?

Ich hatte einen Fall, da wurde dem Beschuldigten vorgeworfen, zwei Kinder regelrecht übertötet zu haben. Da hatte ich natürlich den Gedanken, dass er mit diesen Händen möglicherweise diese schlimme Straftat begangen hat. Das kommt einem dann erst im Nachhinein. Aber im eigentlichen Augenblick der Begrüßung macht man sich darüber keine Gedanken, man funktioniert einfach.

Wie ist der Podcast entstanden?

Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht über die Fälle, über die ich in meinen Büchern schreibe, auch sprechen würde. Über Hintergründe und weitere Informationen, aber auch über eigene Wertungen und Emotionen. Daraus hat sich der Podcast entwickelt, in dem wir auch aktuelle Fälle behandeln – zuletzt etwa den Dreifachmord von Starnberg.

Und wie entstand die Live-Tour?

Es ist eine ganz andere Sichtweise, wenn man die originalen Akten sieht. Wie sieht ein Geständnis aus? Wie sieht ein Urteil aus? Wie sieht eine Tatortskizze aus, die ein Mandant unmittelbar nach der Tat angefertigt hat? Das alles sind Fragen, die man nicht so leicht beantwortet bekommt. Daraus ist die Idee gewachsen, das auf die Bühne zu bringen.

Warum ist True Crime so erfolgreich?

Ich glaube, es ist in erster Linie die Faszination für das Böse. Auch psychologische Aspekte spielen eine Rolle – warum kommt es zu solchen Verbrechen, warum tötet man Menschen? Und es ist dieser Blick durchs Schlüsselloch, was hinter fremden Türen geschieht. Ein interessantes Phänomen am Rande: 80 Prozent aller Delikte werden von Männern begangen, aber umgekehrt sind 80 Prozent der Hörer von True-Crime-Podcasts wiederum Frauen. Sie sind es überwiegend, die sich für dieses Genre faszinieren.

Tickets für die Show „True Crime – Der perfekte Mord“ am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle Erding kosten bei freier Platzwahl 34,90 Euro. Alle Infos: www.stadthalle-erding.de.