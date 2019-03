Reiser: „Die Zuschauer wollen die Seele baumeln lassen“

Herzlich gelacht werden kann im Bürgerhaus Eicherloh wieder ab Freitag, 29. März. Der Trachtenverein Goldachtaler Eicherloh gibt das Stück „Gut versichert lebt sich’s leichter“ von Monika Szabady zum Besten.

Eicherloh–Besonders bekannt ist der Dreiakten nicht, gibt Spielleiter Jakob Reiser im Gespräch mit der Heimatzeitung zu. Dennoch ist er zuversichtlich, dass das Stück die Zuschauer begeistern wird. „Es ist unterhaltsam und dauert nicht zu lange“, begründet Reiser.

Mitgenommen werden die Zuschauer von den Schauspielern Margit Rüdiger, Sigi Käser, Eva-Maria Petermann, Sepp Fischer, Luise Fischer, Veronika Fischer, Anton Schnalke und Sebastian Staudt in die verzwickte Situation, mit der Bio-Bäuerin Leni zu kämpfen hat. Nachdem von ihrem Ehemann nach einem Männerausflug jede Spur fehlt, brennt auch noch die hofeigene Scheune. Auf die Versicherung ist kein Verlass, und obendrein machen Leni ihr aufdringlicher Verehrer, der etwas zu geschäftstüchtige Versicherungsvertreter und die Erbtante des verschwundenen Mannes das Leben nicht leichter.

Seit Mitte Dezember proben die leidenschaftlichen Schauspieler ihre Rollen. „Wir haben schon immer Wert darauf gelegt, möglichst echt und natürlich rüberzukommen. Es soll nichts gestellt oder gespielt wirken“, betont Reiser. Seit sechs Jahren ist er als Spielleiter aktiv, nachdem er zuvor selbst 35 Jahre lang auf der Bühne stand. Er weiß: „Die Leute wollen etwas Lustiges. Sie wollen ihre Seele baumeln lassen.“ Reiser verspricht, dass das auch bei den diesjährigen Vorstellungen wieder möglich sein wird.

Ergänzt wird das Stück wieder durch einen Einakter, den der Nachwuchs zum Besten gibt. Im „Steckbrief“ von Franz Schaurer ist ein Pensionist alles andere als zufrieden mit seiner neugewonnenen Freizeit. „Dazu beschleicht ihn das Gefühl, dass ihn seine Frau auch noch als Ehemann pensionieren möchte. Er ist dementsprechend schwer zu ertragen“, erzählt Reiser. Schließlich wendet sich die Ehefrau an die Ratgeberseite einer Illustrierten.

Karten

für die Vorstellungen können unter Tel. (0 81 23) 98 99 844 reserviert werden. Zum ersten Mal gespielt wird am Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr. Am Samstag, 30. März, Freitag, 5. April, Samstag, 6. April, Freitag, 12. April, und Samstag, 13. April, beginnen die Vorstellungen ebenfalls um 19.30 Uhr. An den drei Sonntagen, 31. März, 7. April und 14. April, wird bereits ab 18 Uhr gespielt. ja