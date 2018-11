Flippige Tochter und schwerhörige Oma

Gaden – „Fast wie früher“ lautet der Titel der Komödie in drei Akten, die sich der Heimatverein Gaden für seine Theatersaison ausgewählt hat. Autor Bernd Gombold lässt es in diesem Stück ordentlich krachen, von der schwerhörigen Oma bis hin zur flippigen Tochter des Landwirtsehepaares Berger, deren Bauernhof nur noch Verluste macht und deshalb zukunftssicher gemacht werden soll. Die Frage ist nur: Wie?

Vor ausverkauftem Haus ließen es sich die Premierengäste im Bürgersaal des Feuerwehrhauses erklären. Insgesamt sieben Vorstellungen hatte der Heimatverein auf die Bühne gebracht – alle gut 1000 Karten waren binnen einer Woche verkauft. Fester Bestandteil der Vorstellungen waren wieder die Moosspatzen in verschiedenen Altersstufen, die herangewachsenen Gadener Plattler und die Musikgruppe Stansnjager. Bestens angenommen wurde auch der Theaterstadel, in dem es Getränke und kleine Brotzeiten gab.

Die Ausgangsfrage des Dreiakters lautet: Was ist los auf dem heruntergekommenen Hof der Bergers? Ein Sanierungskonzept muss her. Aber was tun? Der stämmige, cholerische Bauer Anton „Done“ Berger (Tom Jenuwein) will trotz seines schwachen Herzen mächtig erweitern, die geplante Investitionssumme geht weit über eine Million Euro hinaus. Seine Maria (Linda Thaler) aber träumt von einem Gesundheits- und Wellness-Hof mit kleiner Pension und hat sich folgerichtig heimlich zu einer Wellness-Landwirtin ausbilden lassen. Aber: Die beiden reden nicht miteinander, jeder plant alleine vor sich hin.

Dann ist da noch die naive Tochter Vroni (Simone Baumann), die junge Mannsbilder in kürzester Zeit „so süüüüß“ findet, aber immer an die Falschen gerät und deshalb die Freunde „öfter wechselt als ihr Vater die Socken“. Mit der Hofsanierung hat sie quasi nichts am Hut. Und auf dem Hof wohnt auch noch die Oma (Belinda Gieb), die schwerhörig ist, aber zu allem ihren Senf dazu gibt, der meist nicht passt. Ihr Motto: „Kriegt der Knecht auch manchmal Hiebe – macht nix, er macht weiter Liebe“ – mit der Landfrau selbst, versteht sich. Die angriffslustige Seniorin braucht zwar zum Gehen einen Rollator, aber damit ist sie immer vor Ort und überall dabei.

Für Verwirrung sorgt derweil Immobilienmakler Stefan (Horst Bänsch), der im Zuhälterlook auftritt. Er bringt Maria Berger schmeichelhaft Blumen und Duftwasser von Jil Sander – führt die Kundin aber böse an der Nase herum: Er will ein Hotel mit 196 Betten errichten, „wenn das Hüttendorf hier einmal weg ist“. Eine schnelle „Massage“ von der Bäuerin hätte er allerdings auch gerne. Und er hat eine Tierphobie, die zusätzlich für Turbulenzen sorgt.

Die Gadener Mimen leisten unter der Regie von Katja Mutzbauer (auch Requisite) und Petra Waldhauser wieder einmal Großartiges. Das Gombold-Stück ist zwar gelegentlich schon ziemlich derb, aber eine bairische Komödie ist eben keine Oper, auch wenn es selbst da nicht immer gesittet zugeht.

Im prächtigen Bühnenbild von Christl Krumpholz steht das „Heisl“, das zunehmend zum Zentrum der Handlung wird. Großartig ist wieder Belinda Gieb als Oma, die mit Trippelschritten und Rollator auf der Bühne und davor agiert und schon mal ihre Liebestöter zeigt. Mutig, textsicher und glaubhaft bringt Erwin Waldhauser den näselnden, „doiggadn“ Heinz-Peter Fritz in den Bürgersaal, der über weite Strecken quasi nichts an hat oder Omas Klamotten von der Wäscheleine trägt.

Linda Thaler als Bäuerin hat einen riesigen Textumfang zu bewältigen und zeigt sich mütterlich und emanzipiert zugleich. Die naive Tochter mit Tränen, Saufkopf und Frust glaubt man Simone Baumann aufs Wort, ihre flippige Garderobe unterstützt sie dabei. Petra Waldhauser, die Regie führt, die sich auch um die Moosspatzen kümmert und zusätzlich die Plattler betreut, spielt perfekt mit engem Rock, tiefem Dekolleté und roten Lippen. Und dem Thomas Schneider (Stefan Maier) traut man zu, den Berger-Hof zu retten – ein ehrlicher Kerl. Alle Schauspieler liefen zur Höchstform auf.

Wie immer gerne gesehen waren die Moosspatzen, die ihre Spottlieder gekonnt vortrugen, begleitet von den Stansnjagern mit Petra Waldhauser. Für die Maske zeichnete Nicole Buchmann verantwortlich, Souffleuse war Franziska Seitzl. Hilde und Florian Bayer sowie Tom Kink machten den Bühnenbau. Im Theaterstadel wirken Daniela Schröcker und Andreas Urban.

Raimund Lex