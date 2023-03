Heimatverein Gaden: 200 Mitglieder, davon „ziemlich viele junge“

Eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Rainer Schwarzbözl (2. v. l.), einst gefeierter Laiendarsteller. Bürgermeister Reinhard Huber (r.), Vorsitzender Stefan Eicher (4. v. r.) und sein Vize Erwin Waldhauser (l.) gratulierten. Für zehn Jahre geehrt wurden (ab 3. v. l.) Michael „Mike“ Brückl, Walter Krumpholz, Paul Eicher, Annalena und Christl Krumpholz sowie Moritz Mutzbauer. © Raimund Lex

In der Jahreshauptversammlung des Gadener Heimatvereins standen die Neuwahlen des gesamten Vorstands und auch eine größere Zahl von Ehrungen ganz oben auf dem Programm. Allerdings waren von den 197 Mitgliedern nur 25 in den Gemeindesaal des Feuerwehrhauses gekommen. Diese geringe Beteiligung ließ Vorsitzenden Stefan Eicher aber ziemlich kalt: Bei solchen Versammlungen komme „immer nur der harte Kern“ der Mitglieder, so seine Meinung.

Gaden – Wichtiger war ihm in seinem Vorstandsbericht, dass unter den fast 200 Mitgliedern „ziemlich viele junge“ seien. Und dass das Interesse von Menschen, „de frong“, ob sie bei den Theateraufführungen auch aktiv mitspielen könnten, erfreulich groß sei. Dass heuer wieder gespielt wird, das stand schon fest, den Titel des Stückes wollte oder konnte Eicher aber noch nicht nennen. Ansonsten ging es dem Traditionsverein in Gaden nicht viel anders als anderen Vereinen: 2020 und 2021 verhinderte Corona quasi alle Aktivitäten.

Erst 2022 ging es wieder aufwärts, man konnte im Verbund mit den anderen Gadener Vereinen eine Maifeier ausrichten und habe dabei festgestellt, dass sich die Leute gefreut hätten, wieder nach draußen zu kommen. Im Herbst habe man mit dem Stück „Der Vampir von Zwicklbach“ auch wieder Theater spielen können – allerdings immer mit der Sorge vor gesetzlichen Kontaktverboten, aber auch, oder gar noch mehr, dass sich ein Darsteller anstecken könnte und damit ausfallen würde. Aber alles „is guad glaffa“, die Theatertruppe war durch überstandene Covid-19-Erkrankungen rechtzeitig immun. Zweitbestzungen hätte man nicht gehabt. Alle sieben Vorstellungen waren ausverkauft, gut 1200 Besucher kamen in den Bürgersaal. Eine zusätzliche Attraktion war dabei die Theaterhüttn mit Speis und Trank.

Besonders viel Arbeit habe in der Theatersaison 2022 Petra Waldhauser gehabt, lobte der Vorsitzende: ihre Rolle als Baronin lernen und gestalten, vor allem aber die Moosspatzen neu aufbauen. Denn in den vergangenen drei Jahren seien etliche von diesen aus ihrer Rolle „herausgewachsen“, die mittleren Moosspatzen waren nun die großen – der Nachwuchs, die kleinen Moosspatzen, erklärtermaßen die Lieblinge des Publikums, mussten rekrutiert und ausgebildet werden. Aber alles sei gut ausgegangen. Bei dem Moosspatzennachwuchs habe man gegen Ende der Theatersaison eher Sorge haben müssen, dass sie mit ihren „Gspassettln“ die Vorstellung sprengten. Als Dank für die erbrachte Leistung lade man die Moosspatzen in eine Vorstellung des Circus Krone ein, mit anschließendem Schlemmen bei Pommes mit Ketchup, die Erwachsenen bekämen ein Essen im Gasthaus Neumair in Oberhummel spendiert.

2023 will man im Verbund mit den drei Gadener Vereinen und Jägern das große Ramadama durchziehen, den 1. Mai feiern und natürlich Theater spielen.

Mit der Neuwahl hatte Bürgermeister Reinhard Huber als Wahlvorstand keine Last: Bis auf die Position des Kassiers blieb alles beim Alten. Hier folgt auf Florian Beier Thomas Kink. Stefan Eicher bleibt Vorsitzender, das Amt des 2. Vorsitzenden übt wieder Erwin Waldhauser aus, Schriftführerin ist wie bisher Daniela Schröcker. Ehrungen gab es für zehn Jahre Mitgliedschaft, wobei Moritz Mutzbauer und Paul Eicher kurz nach ihrer Geburt schon einen Mitgliedsausweis bekommen haben müssen. Urkunden für zehn Jahre bekamen auch Luisa Speckmaier, sie war nicht im Bürgersaal, Michael „Mike“ Brückl sowie Annalena, Christl und Walter Krumpholz. Für 25 Jahre Mitgliedschaft sollten Franziska, Johanna und Annemarie Kerger, Elke Freund und Franz Brandmeier sowie Rainer Schwarzbözl eine Urkunde bekommen, nur Letzterer war persönlich anwesend.

Raimund Lex