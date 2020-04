Verwirrte Frau greift Fahrer ins Steuer - Unfall

Ford prallt auf der A92 in Mittelleitplanke

von Hans Moritz schließen

In ärztliche Obhut gebracht werden musste in der Nacht auf Montag eine 44-Jährige, nachdem sie in offensichtlich verwirrtem Zustand ihrem Lebensgefährten (42) mehrfach ins Lenkrad gegriffne hatte – und das auf der A 92.