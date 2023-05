Abgebrannte Asylunterkunft in Eittingermoos: Grundstückskauf ist vom Tisch

Von: Daniela Oldach

Gut besucht war die Eittinger Bürgerversammlung. Rathauschef Reinhard Huber (l.) informierte unter anderem über das Thema Asylunterbringung. © Daniela Oldach

Die ursprüngliche Idee, dem Flughafen das Grundstück mit der abgebrannten Asylunterkunft abzukaufen und dort selbst zu bauen, ist vom Tisch. Eitting prüft andere Alternativen.

Eitting – Das Thema Asylunterbringung bewegt die Menschen in Eitting. Rappelvoll war es deshalb am Freitag im Fischerbräu bei der Bürgerversammlung. Rathauschef Reinhard Huber suchte mit den Eittingern das Gespräch, das sehr friedlich verlief. Beschimpfungen oder Wortmeldungen à la „Die haben bei uns nichts zu suchen“ gab es so gut wie gar nicht. Vielmehr war der Tenor: „Wir wollen helfen.“

Schneller Handlungsbedarf besteht seit dem Großbrand in der Asylbewerberunterkunft in Eittingermoos vor drei Wochen. Huber begann mit aktuellen Zahlen. 174 Unterkünfte gebe es derzeit im Landkreis für 1907 Asylbewerber. Der Statistik nach müsste Eitting 47 Geflüchtete aufnehmen. „Tatsächlich haben wir aber nur 31 aufnehmen können. Jetzt sind wir wahrscheinlich unter zehn Personen, die wir in der Gemeinde aufgenommen haben“, so Huber. Denn der Brand in Eittingermoos habe die Flüchtlingsunterkunft komplett zerstört.

Aber ist das Dorf überhaupt der richtige Ort für eine entsprechende Wohnmöglichkeit? Infrastruktur ist kaum vorhanden. „Die hatten ja nichts. Auch keine Radl. Die sind zu Fuß zum Kaufland gegangen“, merkte eine Eittingermooserin an. Die Einkaufsstätte in Lerchenfeld (Landkreis Freising) ist die nächstgelegene Versorgungsmöglichkeit von Eittingermoos aus. „Da gehört mal der Flughafen gepackt. In der Birkenstraße stehen Häuser leer. Nicht nur dem Flughafen alles reinschieben“, meinte die Zuhörerin weiter. „Wir dürfen in Eittingermoos nichts bauen, das liegt doch nicht an der Gemeinde“, so Huber über das generelle Bauen vor Ort, das hier unterschwellig angesprochen wurde: „Schimpfen alleine hilft nicht. Da muss man drüber reden.“

Die ursprüngliche Idee, der Flughafen München GmbH (FMG) das Grundstück mit der abgebrannten Asylunterkunft abzukaufen und dort selbst zu bauen, ist hingegen vom Tisch. „Wir werden es nicht kaufen, weil es zu lange dauert. Da reden wir von mindestens zwei Jahren. Das ist Fakt“, so Huber. Der Flughafen könne zudem noch gar nicht sagen, was mit dem Areal geschehen soll. Erst müsse alles mit der Versicherung geklärt werden. „Und in Eittingermoos hatten sie Radl“, merkte er noch an.

Zwischenzeitlich habe er drei andere Angebote bekommen, darunter zwei gewerbliche Flächen. „Wir sind der Ansicht, dass die Gemeinde es selbst in die Hand nehmen muss, bevor jemand einen Riesenbunker hinstellt“, ergänzte Huber. Die überwiegende Meinung der Bürger war, dass Unterbringungsmöglichkeiten so zentral sein müssen, dass entsprechende Infrastruktur mit Anbindung an den ÖPNV vorhanden ist. Der Rathauschef plädierte für eine Verteilung auf die einzelnen Orte.

„Eine zeitliche Vorgabe haben wir noch nicht“, antwortete er auf die Frage eines Gastes, er habe jedoch das Thema ganz oben auf der Agenda. „Die Unterkünfte, die der Landkreis hat, reichen ungefähr ein dreiviertel Jahr“, informierte Huber, der sich einen Helferkreis für seine Kommune wünschen würde. Die Erfahrung einiger anderer Bürgermeister, dass Asylbewerber nicht mitten im Ort untergebracht werden sollen, teilten die Anwesenden nicht. „Das sind ganz normale Bürger, mit denen man sich unterhält“, so die Erfahrung eines Zuhörers.

Ein anderer berichtete, dass er seit eineinhalb Jahren neun Flüchtlinge in Gaden aufgenommen habe. „Die sind supertoll, die wollen sich integrieren. Man muss auf die Leute zugehen“, merkte er an und ergänzte: „Geschimpft haben viele, aber geholfen hat keiner.“ Privat untergebrachte Menschen zählen jedoch in der Statistik nicht mit, ebenso Ukrainer. „Ein ukrainischer Flüchtling ist wie ein EU-Bürger, der hier arbeiten darf“, verdeutlichte Huber. Es gehe um Menschen, die aus anderen bedrohten Ländern stammen.

Eine Patentlösung gab es auch zum Ende der Versammlung nicht, wohl aber einen gut gemeinten Vorschlag: „Wir sehen uns wieder bei der Eröffnung des Asylheims Eitting“, meinte ein Gast und erntete dafür Applaus und Lacher zugleich.