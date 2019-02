Günstige Abwasserpreise im Erdinger Moos

(Ab-)Wasser wird die nächsten vier Jahre nicht teurer. Das gab Max Gotz, OB der Kreisstadt und Vorsitzender des Abwasserzweckverbands Erdinger Moos, in der Verbandsversammlung am Mittwoch bekannt. Somit kostet ein Kubikmeter Niederschlagswasser weiterhin 57 Cent, die gleiche Menge an Schmutzwasser gleichbleibend 1,38 Euro.

VON FRIEDBERT HOLZ

Eitting – „Damit liegen wir deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt“, ergänzte Geschäftsleiter Josef Schmittner. 2016 seien das 1,96 Euro pro Kubikmeter gewesen, „inzwischen dürfte der Wert wohl über zwei Euro liegen“.

Das Wasser sei außerdem sehr sauber, sagte Gotz: „Wir liefern hier höchste Qualität an unsere Gemeinden.“ Demnächst werde es zum Thema Abwasser eine Informationsveranstaltung in Erding geben, kündigte der Oberbürgermeister an.

Die Gründe für die guten Preise liegen zum einen bei rund 8,8 Millionen Euro Überschuss (6,8 Millionen beim Schmutzwasser, zwei Millionen beim Niederschlagswasser). Zudem sind Sach- und Personalkosten geringer gestiegen als erwartet, auch die Sanierungsausgaben blieben unter dem Planwert.

Schließlich haben sich einige Investitionen in den Verbandsgemeinden deutlich verzögert. Diese Zahlen nahm die Versammlung ebenso einstimmig an wie den Abschluss der Jahresrechnung 2017. Hier wurden 7,5 Millionen Euro für geplante Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen.

Dieses Geld wird laut Schmittner nun aber investiert. Rund 2,3 Millionen Euro sind nötig, um die Kläranlage zu ertüchtigen und neue Schlammsilos zu bauen. Auch das bis zu 30 Jahre alte Kanalnetz erfordert Reparaturen und Teilerneuerungen.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2019 beträgt rund 14,4 Millionen Euro, rund 20,8 Millionen Euro stehen im Vermögenshaushalt.

Auch mit Blick in die Zukunft „befinden wir uns finanziell in einer komfortablen Situation“, sagte Gotz. Doch die geplante Konversion des Fliegerhorstgeländes erfordere bei der Umsetzung ein eigenes Entwässerungsnetz, ebenso bedeute der S-Bahn-Ringschluss einen intensiven Eingriff in die Struktur des Wassernetzes.

Mitglieder des Verbands:

Große Kreisstadt Erding, Flughafen München GmbH sowie die Gemeinden Moosinning, Neuching, Oberding, Ottenhofen, Wörth, Forstern, Eitting, Pastetten und Berglern sowie aus dem Landkreis Ebersberg die Gemeinden Forstinning und Hohenlinden.

