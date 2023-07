Abwasserzweckverband spürt Inflation: 250 000 Euro mehr Betriebskosten, 240 000 Euro weniger Einnahmen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Auch der Abwasserzweckverband Erdinger Moos ist mit Inflation und Krieg in der Ukraine nicht mehr ganz so flüssig. (Symbolbild) © pixabay

Die Zahlen der Jahresrechnung zeigen, dass die Auswirkungen von Inflation und Krieg auch beim Abwasserzweckverband Erdinger Moos nicht spurlos vorübergegangen sind.

Eitting – Auch beim Abwasserzweckverband Erdinger Moos (AZV) sind die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der Inflation nicht spurlos vorübergegangen. Dies zeigen die Zahlen der Jahresrechnung von 2022 deutlich, die der Verbandsausschuss in seiner Versammlung am Mittwoch in Eitting einstimmig verabschiedet hat.

So sind die Gebühren-Einnahmen auf dem Niveau des Vorjahres geblieben (minus 23 000 Euro), doch die Einnahmen aus den Umlagen für Straßenentwässerung haben sich um rund 80 000 Euro reduziert. Die Betriebskosten waren gegenüber dem Jahr 2021 um rund 422 000 Euro höher, lagen allerdings trotzdem um rund 2,3 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz.

Insgesamt fielen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb im Vergleich zu 2021 um rund 236 000 Euro niedriger aus, dagegen haben sich die laufenden Betriebskosten im gleichen Zeitraum um rund 250 000 Euro erhöht. Das hat vor allem mit gestiegenen Unterhaltskosten für Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen zu tun, die mit rund 319 000 Euro zu Buche schlagen. Dafür hatten sich Energiekosten allerdings um etwa 120 000 Euro reduziert, die Kosten für Personal blieben weitgehend stabil.

Der Schuldenstand des AZV konnte zwar um 441 000 Euro getilgt werden, jedoch wurde zum Ende des Haushaltsjahres ein Bankdarlehen in Höhe von 2,2 Millionen Euro aufgenommen. Für die Finanzierung von Investitionen wurde aber ein weiteres, so genanntes inneres Darlehen in Höhe von drei Millionen Euro zu Lasten der Gebührenausgleichsrücklage Schmutz- und Niederschlagswasser notwendig, um eine weitere externe Darlehensaufnahme zu vermeiden. Dieses verbandsinterne Darlehen muss in den kommenden Haushaltsjahren wieder zurückgeführt werden.

Im Zug der Neuerfassung und -bewertung des Verbandsvermögens ergibt sich zum Jahresende 2022 ein Restbuchwert von rund 134 Millionen Euro – der Anschaffungswert der betrieblichen Anlagen und Grundstücke liegt bei etwa 323 Millionen Euro.

Vom geplanten Gesamtvolumen des AZV-Haushalts 2022 in Höhe von rund 32,4 Millionen Euro konnten letztlich rund 24,6 Millionen Euro umgesetzt werden, was einer Zielerreichung von 76 Prozent entspricht.

Im Verwaltungshaushalt stand dem geplanten Volumen von rund 16,2 Millionen Euro ein Rechnungsergebnis von rund 13,1 Millionen Euro gegenüber (81 Prozent). Im Vermögenshaushalt wurden von geplanten rund 16,2 Millionen Euro letztlich rund 11,4 Millionen Euro ausgegeben (71 Prozent).