Aiwanger über Auftritt bei Erdinger Heizdemo: „Das war richtig“

Vize-Ministerpräsident blickt in Eitting zurück und feuert weiter aus allen Rohren

Von Daniela Oldach schließen

Markante Worte hat Hubert Aiwanger bei seinem Auftritt in Eitting wieder einige im Gepäck gehabt. Und auch zur heiß debattierten Erdinger Heizdemo äußerte er sich.

Eitting – In 58 Minuten geballter Redepower mit Aussagen wie „Der, der arbeitet, muss mehr haben als der, der nichts tut“, „Erbschaftssteuer, weg damit“ oder „Den besten Deutschkurs haben Gastarbeiter damals in der Brotzeitstube bekommen“ feuerte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger beim Politischen Abend am Montag im Festzelt der Eittinger Feuerwehr um sich. Das Credo des Wirtschaftsministers: Deutschland dürfe sich von der Bundesregierung nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Bürgermeister Reinhard Huber sprach Aiwanger zuerst auf Lokales an: kein Bauen in Eittingermoos wegen des Landesentwicklungsprogramms und der abgebrannten Asylunterkunft. „Wir haben jetzt ein großes Problem, weil es keiner haben will. Uns wäre es recht, wenn man den Zuzug ein wenig begrenzen könnte“, so Huber. „Wir haben im Gemeinderat beschlossen, dass wir Unterkünfte stellen.“ „Wir werden eine Lösung finden“, kündigte Aiwanger zum Thema an.

Es seien „fast 1000 Menschen, die täglich nach Deutschland kommen. Das ist alle drei Tage die Gemeinde Eitting“, so Aiwanger. „Wir sind menschlich und human. Aber es kann nicht sein, dass in großem Ausmaß Menschen kommen, die uns über ihr Herkunftsland anlügen“, echauffierte er sich.

Für ihn sei das Totalversagen der Politik. Es helfe nur, „Grenzkontrollen, Schleierfahndung und den Schleppern zu signalisieren, dass wir nicht blöd sind. Wir müssen Leute zurückweisen, die aus sicheren Ländern kommen“, so der Bundesvorsitzende der Freien Wähler. „Und wenn wir allen nach drei Wochen einen Arbeitsplatz zuweisen würden, dann würde nur die Hälfte kommen“, meinte er und spannte den Bogen zurück zu Gastarbeitern: „Den besten Deutschkurs haben sie in der Brotzeitstube bekommen. Heute ist es die Integration in die Sozialsysteme, früher war es die Integration in den Arbeitsmarkt.“

Die Ausschreitungen an Silvester in Berlin dürften sich nicht wiederholen. „Das waren problematische Gruppen von Männern. Die Polizei muss durchgreifen können, und die Politik muss dahinterstehen. Wir haben keine Lust, jedes Jahr dieses Spektakel anzuschauen und dann zehn Milliarden Länderfinanzausgleich zu überweisen.“ Auch müssten sich Eigentum und Leistung wieder lohnen. „Der, der arbeitet, muss mehr haben als der, der nichts tut“, so Aiwanger. Deshalb müsse man beim Bürgergeld genauer hinschauen. „Ich gönne es dem, der es braucht. Aber nicht den Jungen, die arbeiten können. Junge, gesunde Leute sollen dieses Bürgergeld nicht bekommen, die sollen arbeiten“, so Aiwanger.

+ Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde: Nach seiner Rede trug sich Aiwanger unter den Augen von Bürgermeister Reinhard Huber (Bild links, l.) ein. Im Hintergrund: die Blaskapelle Moosinning. © Daniela Oldach

Er rechnete vor: Beim Mindestlohn von zwölf Euro und einer Arbeitswoche mit 40 Stunden blieben in etwa 1450 Euro netto übrig. „Beim Bürgergeld sind Wohnung und Heizung gratis, das ist dann rund ein Tausender, und 500 Euro bar auf die Hand.“ Das könne nicht sein. Vielmehr sollten 2000 Euro im Monat steuerfrei sein.

Auch die Heizdemo in Erding ließ er Revue passieren. „Jawohl, wir haben uns getraut. Wir haben dieses Zeichen gesetzt und das war richtig“, bekräftigte er. Es könne doch nicht sein, dass man Menschen verbiete, dass sie mit Holz ihre Wohnung heizen oder keine Hackschnitzelheizung mehr einbauen können. „Wir wollen keinen, der uns kaputt saniert.“ Und dazu gehöre auch, nicht durch die Dämmung im Styropor zu ersticken. „Wir wollen heizen, wie es uns der Heizungsbauer sagt und nicht, wie es uns der Habeck sagt. In Bayern wird weiter mit Holz geheizt – ganz egal, was ihr sagt in Berlin.“ Dazu gehörten auch wettbewerbsfähige Strom- und Energiepreise, damit es keine wirtschaftlichen Abwanderungen von Unternehmen ins Ausland gebe.

Die Grünen bekamen generell ihr Fett weg. „In dieser Ampel sind in meinen Augen die Grünen die Wortführer“, befand Aiwanger. Und mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober stellte er klar: „Ich will keine Grünen in der Landesregierung. Warum will ich die nicht? Weil es nicht mehr um Umweltschutz geht, sondern um Ideologie, die den Menschen das Leben schwer macht.“ Keinen Urlaub, kein Fleisch, kein Haus und auch keine Kinder, „weil die wohl auch schädlich fürs Klima sind“, meinte er sarkastisch. „Wenn einer kein Fleisch essen will, ist mir das recht. Aber er soll es dem anderen nicht vorwerfen“, meinte er.

Vielmehr gelte es, die heimische Nahrungsmittelerzeugung zu erhalten, nicht kaputt zu machen. Aiwanger plädierte für ein Wohnraumförderprogramm, das den Mittelstand stärkt, Planungssicherheit beim Bau, die Abschaffung der Erbschaftssteuer, mehr Freiheit für die Kommunen bei der Mitteleinsetzung und den Erhalt der Krankenhäuser. „Scholz soll endlich seine Aufgaben wahrnehmen und ein Machtwort sprechen, wenn er überhaupt noch weiß, dass er Kanzler ist und es nicht schon vergessen hat“, so Aiwanger. „Wenn die Freien Wähler mitregieren im Herbst, wird wieder im Koalitionsvertrag drinstehen: keine dritte Startbahn.“