Eittinger Maibaumdiebe mit Anfängergeschick

Von: Uta Künkler

Im Gurkengewächshaus der Gärtnerei Zollner hatten die Eittinger Diebe ihre Trophäe zwischengelagert. © Foto: Fischbach

„Keine fünf Minuten“: 35 Eittinger, unter anderem von der Feuerwehr und dem Burschenverein Reisen haben den Eichenkofener Maibaum in Rekordzeit gestohlen.

Eitting – Manchmal flutscht’s einfach. „Ich hätte niemals gemeint, dass das so einfach klappt“, erzählt Severin Fischbach, Vorsitzender des Burschenvereins Reisen, vom Beutezug in Eichenkofen. Gemeinsam mit Leuten von der Feuerwehr Eitting und noch ein paar Spezln aus dem Ort haben die Reisener Burschen in einer Nacht- und Nebelaktion den dortigen Maibaum gestohlen.

„In fünf Minuten war alles vorbei“, erinnert sich Fischbach. 30 Neulinge und nur fünf alte Hasen im Maibaum-Diebstahl haben sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr früh über die Wiese angepirscht und gleichzeitig Türen und Fenster des Eichenkofener Maibaumstüberls verrammelt. Die vier Burschen und zwei Madln, die dort Wache hielten, hatten bei dem Tempo keine Chance mehr zu entkommen. Und so konnten sie ihrem Maibaum nur noch hinterherblicken, als die Eittinger ihn abtransportierten.

Am Nachmittag des 22. Aprils tritt die Trophäe den Weg in umgekehrter Richtung an. Begleitet von den Böllerschützen Eitting und einer Musikkapelle bringt die 35-köpfige Diebesbande das gute Stück zurück in seine Heimat – freilich nicht ohne dafür eine zünftige Feier mit Speis und Freibier als Auslöse zu genießen. Und beim Aufstellen am 1. Mai um 11 Uhr sind die Eittinger selbstredend wieder mit von der Partie.