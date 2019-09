Arbeitsreicher Endspurt für Eittings Bürgermeister

Georg Wiester hat bis zum 30. April noch viel vor

von Daniela Oldach schließen

Das Wohl seiner kleinsten Bürger hat für Georg Wiester oberste Priorität. „Schule und Kindergarten liegen mir einfach am Herzen“, sagt der Eittinger Bürgermeister. Noch bis zum 30. April steht der 68-Jährige an der Spitze der Kommune. Und bis dahin steht noch viel an. Also heißt es anpacken.