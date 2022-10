Theater in Gaden: Auf der Jagd nach dem bayerischen Blutsauger

Gibt den Vampir: Darsteller Erwin Waldhauser. © Lex

In der 400-Seelen-Gemeinde Gaden geistert ein Vampir herum. Vampirforscher sind sich sicher: Der erste Showdown ist am Samstag, 29. Oktober. Denn dann hat „Der Vampir von Zwicklbach“ im Feuerwehrhaus Premiere. Der Vorverkauf läuft schon.

Gaden – In sieben Aufführungen zeigen die Mimen um Vorsitzenden Stefan Eicher den vergnüglichen Schwank in drei Akten von Ralph Wallner. Er erzählt von einem bayerischen Vampir, der in einem verlassenen Weingut in der Ortschaft Zwicklbach hausen soll. Seit Jahren hat niemand mehr das Gebäude betreten, und die Eigentümerin, die Baronin von Zwicklbach, ist wild entschlossen, das verschriene Anwesen endlich loszuwerden. Doch die Kaufinteressenten, die neureiche Kreszentiana und ihr Gatte, wollen erst die Gaudi um den Vampir beendet wissen – notfalls auch mit Hilfe von Vampirjägern, die sowieso in der Gegend unterwegs sind.

Und um die Irrungen und Wirrungen komplett zu machen, überredet der Martl die junge Betti, in den Keller des alten Gutshofs einzusteigen. Da stellt sich heraus: Der Vampir ist echt, und sein Biss hat ganz andere Folgen, als man das normalerweise vermutet.

Den bayerischen Vampir Vladi spielt Erwin Waldhauser. Die Baronin Theres verkörpert Petra Waldhauser. Den Martl gibt Tom Jenuwein, Simone Baumann stellt die Betti dar. Die begüterte Kreszentiana verkörpert Belinda Gieb, Hannes-Petrus, deren unterdrückten Gatten, Horst Bänsch. Alex Träger ist der Vampirjäger, Katja Mutzbauer ist Friedel, seine lustige Partnerin. Die Moosspatzen sind auch dabei, von Klein bis Groß, und auch die Theaterhüttn gibt’s wieder – mit Fingerfood und Barbetrieb.

Kartenreservierung ab sofort täglich von 18 bis 20 Uhr unter Tel. (01 76) 83 91 96 98 oder heimatverein-gaden.de. Restkarten gibt’s dann an der Abendkasse.

Die Aufführungstermine:

Die Premiere findet am Samstag, 29. Oktober, statt, Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am Sonntag, 30., und Montag, 31. Oktober. Beginn ist dann jeweils um 19 Uhr. Auch am Samstag, 5. November (20 Uhr), und am Sonntag, 6. November (19 Uhr), wird gespielt, genauso am Freitag, 11., und Samstag, 12. November, jeweils um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt auf allen Plätzen zehn Euro.

Raimund Lex