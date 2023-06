Eitting: Auf Massimo folgt wieder ein Italiener

Von: Daniela Oldach

Ungewohnter Anblick: Vor allem in den Sommermonaten war die ehemalige Pizzeria „Da Massimo“ im Freien gut besucht. Im Juli eröffnet ein neues Lokal, die Parkplatzsituation wird noch neu gestaltet. © Daniela Oldach

Die Eittinger Gastroszene wird nach dem Aus von „Da Massimo“ wieder um eine Attraktion reicher: Voraussichtlich Anfang Juli eröffnet an der Oberen Hauptstraße 18 wieder ein Lokal.

Eitting – „Es wird italienische Küche geben, balkanmäßig angehaucht“, verrät Nicole Huber, Verpächterin des Gebäudes. Früher war dort der Jägerwirt beheimatet, seit 2006 die Pizzeria „Da Massimo“. Familie Lopez hatte die Pizzeria 17 Jahre lang betrieben. Zuerst war es Salvatore Lopez, seit 2019 dann Massimo Lopez selbst, nach dem das Lokal auch benannt worden war. Doch hier ist seit Ende April der Ofen aus.

In den vergangenen Wochen wurde jetzt saniert und auch die Drei-Zimmer-Wohnung über der Gaststätte renoviert. Wie jedoch künftig der Saal im Obergeschoss genutzt wird, ist noch offen. Die Weichen für einen eventuellen späteren Umbau sind bereits gestellt. Denn in der Gemeinderatssitzung beriet das Gremium die beantragte Nutzungsänderung zum Einbau von Apartments.

„Wir schauen uns das jetzt mal an. Vielleicht läuft das Lokal ja auch so gut, dass der Saal benötigt wird. 100 Leute hätten da schon Platz“, sagt die Verpächterin, die ihrer Pächterin dann keine Steine in den Weg legen will. Zu Massimos Zeiten hingegen wurde diese Fläche kaum benötigt, das Geschäft beschränkte sich aufs Erdgeschoss und den Biergarten draußen. Sollte der Saal weiterhin nicht benötigt werden, könnten dort vier kleine Apartments untergebracht werden. Die schon vorhandene Drei-Zimmer-Wohnung wird weiterhin bestehen und wahrscheinlich das neue Zuhause der Pächterin, die aus dem Landkreis Erding kommt. Bewerber um das Lokal gab es mehrere. Überzeugt hat Huber „die genaue Vorstellung und dass auch ein Konzept vorhanden ist“. Den Namen der neuen Wirtin will sie noch nicht öffentlich machen.

Werden die vier Singlewohnungen eingebaut, werden Umbauarbeiten notwendig. In der Kubatur des Gebäudebestands ergeben sich jedoch keine Änderungen. „Das wird eng und sportlich“, meinte Bürgermeister Reinhard Huber (Ortsliste Reisen) zum Unterbringen der kleinen Wohneinheiten.

„Mit dem Brandschutz ist das nicht ganz einfach, wenn unten eine Küche ist“, mutmaßte Rathauschef Huber. Doch das ist Sache des Landratsamtes in Erding.

Laut der kommunalen Stellplatzsatzung werden für die Wohnnutzung acht Stellplätze erforderlich. Für die gewerbliche Nutzung der Gaststätte im Erdgeschoss inklusive Biergarten im Außenbereich werden 13 Stellplätze notwendig.

Zwei weitere Parkflächen sind für die Lager- und Büronutzung des Nebengebäudes erforderlich. Denn auch dort gibt es neue Planungen. Nicole Hubers Sohn Lukas Huber wird dort mit seinem Sanitär- und Heizungsbauunternehmen einziehen. Beantragt wurde deshalb eine Wohneinheit sowie die entsprechende Lager- und Büronutzung für dieses Unternehmen.

Summa summarum sind 23 Stellplätze nötig. Durch eine kleine Umgestaltung des Außenbereichs werden diese auch nachgewiesen. Und so hatte der Gemeinderat keine Einwendungen und gab für die potenzielle Nutzungsänderung grünes Licht – genauso wie die Nachbarn, die den Bauantrag alle unterschrieben haben und sich wohl auf das neue Lokal freuen.