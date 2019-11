Eittinger CSU nominiert Hermann Hofer

Aufstellungsversammlung

Hermann Hofer (46), Kassenverwalter in der Gemeinde Fraunberg, will Bürgermeister von Eitting werden. Der verheiratete Vater von zwei Töchtern wurde in der gemeinsamen Aufstellungsversammlung von CSU Eitting und parteifreien Wählern am Samstagabend mit großer Mehrheit nominiert. Von 50 Wahlberechtigten gab es nur zwei Gegenstimmen. Zuvor hatte Hofer die Entscheidung, eine eigene Liste ins Kommunalwahl-Rennen zu schicken, leidenschaftlich verteidigt.