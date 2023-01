Bei Gemütlichkeit Gaden geht eine Ära zu Ende

Helmut Thaler wird nach 32 Jahren als Schützenmeister von Florian Schröcker abgelöst

In seiner Jahreshauptversammlung hat der Schützenverein Gemütlichkeit Gaden die Weichen auf Zukunft gestellt. In einer diesmal problemlos verlaufenden Neuwahl ging nach einer quasi dreijährigen Interimsverlängerung das Amt von Schützenmeister Helmut Thaler auf einen deutlich Jüngeren über: Florian Schröcker.

Gaden – Auch insgesamt wurde der Vorstand verjüngt. Es gab anhaltenden Applaus, nicht zuletzt für Thaler, der beeindruckende 32 Jahre Schützenmeister gewesen ist. Mit der Neuwahl wurde ein Versprechen eingelöst, das Schröcker 2020 gegeben hatte. Damals stand die Gemütlichkeit wie berichtet am Rande der Auflösung, weil sich niemand bereit erklären wollte, Thaler abzulösen.

„Ein wenig nervöser als sonst“ sei er schon, gab Thaler beim Jahresbericht zu. Gleichzeitig freue es ihn aber, dass der Verein nicht nur im abgelaufenen Jahr, sondern just am Tag der Jahreshauptversammlung personell gewachsen sei. Zur Gemütlichkeit gehören jetzt 46 weibliche Mitglieder und 68 männliche, insgesamt 114. Einen starken Zuwachs um acht gab es bei den Schülern der Jahrgänge 2009 bis 2013. Dagegen zählt die Jugend (2005 bis 2008) nur eine Person. Zwar sei man nach wie vor nicht da, wo man vor Corona gewesen sei, „aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg“, nicht zuletzt wegen der Mitgliederentwicklung bei den Schülern. „Noch ein, zwei Jahre, dann werden wir wieder an den Gauwettbewerben teilnehmen können“, so seine Hoffnung.

In seiner Abschiedsrede blickte Thaler emotional zurück. Der Sechziger bedankte sich bei zahlreichen Weggefährten für die Unterstützung, ganz besonders aber bei seiner Gattin Silvia: „Wenn sie nicht hinter mir gestanden wäre, hätte ich das keine 32 Jahre machen können“, war er sich sicher. Sie habe ihm schon zu Beginn seiner Amtszeit weis gesagt: „Weast as scho seng, du werst da zwoate Ludwig (Gumberger, der 27 Jahre Vorsitzender war; Anm. d. Red.).“ Das habe er zwar nicht vorgehabt – „wie man sich täuschen kann.“

Manche Termine seien ihm schwergefallen, gerade Todesfälle. Über 40 Begräbnisse seien es gewesen. 2007 wurde der Gemütlichkeit das Schützenheim aufgekündigt, „da bin ich erst mal in ein tiefes Loch gefallen“. Und dann das drohende Vereins-Aus 2020. Doch das wurde abgewendet, und es kam ein Neubau. Beide Schrecken hätten sich so letztlich als Glücksfälle herausgestellt. Für das Schützenheim werde man von vielen Ortschaften beneidet. Thaler verschwieg nicht, dass er auch kritisiert worden sei – „aber auch das gehört zu einer guten Vorstandschaft“. Seinem Nachfolger Schröcker schärfte er ein: „Lass dich nicht von deinem Weg abbringen.“

Franz Wurzer, lange Jahre Ortssprecher und Gemeinderat, hatte als Wahlleiter keine Probleme. Mit Assistenz der Gadener Gemeinderätinnen Angela Fodermair-Hasenhündl und Helga Niedermayer wurde Schröcker mit 100 Prozent der rund 60 Anwesenden zum Schützenmeister gewählt, sein Stellvertreter heißt Lukas Krumpholz. Kassier wurde Markus Thaler, unterstützt von der erfahrenen Kassierin Claudia Köppl, die jetzt 2. Kassierin ist. Schriftführerin ist nun Isabella Würfl, der 2. Schriftführer heißt Michael Thaler.

Sportleiter ist Florian Bayer, sein Vize Thoma Seitzl. Vanessa Köppl bleibt Jugendleiterin, 2. Jugendleiterin ist ab sofort Annalena Krumpholz. Martina Köppl ist Damenleiterin. Mit Bernhard Stärk und Franz Jungbeck wurden langjährige Ausschussmitglieder wiedergewählt, Jungbeck ist zugleich Fähnrich. Helmut Thaler unterstützt die Gemütlichkeit jetzt als EDV-Referent.

Auch Ehrungen gab’s: 3. Gauschützenmeister Manfred Dollmann aus Oberding überreichte Claudia Köppl und Schröcker die Silberne Gams des Schützenbezirks Oberbayern, Georg Hochstätter und Vanessa Köppl erhielten die Verdienstnadel des Bezirks. Gau und Schützenverein ehrten Roswitha Niedermayer für 40 Jahre und Bernhard Stärk für 25 Jahre Mitgliedschaft in BSSB und Gemütlichkeit. Silvia Thaler ist seit 40 Jahren im Verein, Helmut Hartinger seit 25.

Es folgte eine liebenswerte Geste: Georg Hochstätter bedankte sich mit Blumensträußen bei Roswitha Niedermayer sowie Silvia und Helmut Thaler. Die Damen waren die ersten in Gaden, die ihn freundlich angesprochen hätten, als er vor Jahren in den Ort gezogen war. Der Schützenmeister habe ihn freudig in die Gemütlichkeit aufgenommen – ein Glücksgriff, wie sich bald herausstellte. Thaler dankte noch knapp, aber herzlich seinem Vorgänger und den aus der Vorstandschaft ausgeschiedenen Niedermayer und Marianne Schuhmann. Sie erhielten kleine Geschenke.

