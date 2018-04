A 92: BMW rast in Kühlanhänger

Ein schwerer Unfall hat am Samstagmorgen auf der A 92 Deggendorf–München ein Verkehrschaos ausgelöst. Zwischen den Anschlussstellen Erding und Freising-Ost war ein BMW mit hohem Tempo in einen Kühlanhänger gekracht.

Eitting - Wie durch ein Wunder gab es nur zwei Leichtverletzte. Für die Feuerwehr Eitting und das THW Freising sollte es ein stundenlanger, Schweiß treibender Einsatz werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein polnischer Gerüstbauer am Morgen zum Überholen des Gespann eines Fleischwarenverkäufers angesetzt. Dabei bremste er einen 5er BMW-Kombi aus dem Kreis Erding aus. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und knallte mit hohem Tempo in den Hänger. Der wurde dabei in all seine Einzelteile zerlegt, die sich großflächig über die gesamte Richtungsfahrbahn München verteilten. Die Front des BMW wurde ebenfalls völlig zerfetzt. Hier hätte es auch Tote geben können.

Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, begannen Feuerwehr und THW mit den Aufräumarbeiten. Die Einzelteile wurden in einen Container verladen, der BMW kam auf einen Abschlepper. Während der Bergung war die A 92 in Richtung München gesperrt. Der Verkehr wurde über die Flughafentangente Ost ausgeleitet.

Ehe die Autobahn wieder freigegeben werden konnte, musste das Freisinger THW einige Autos auf den Pannenstreifen schieben, sie waren im Stau hinter der Unfallstelle liegen geblieben. Insgesamt war das THW drei Stunden im Einsatz.

Lob gab es für die Autofahrer, die diesmal vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet hatten.