Bürgermeisterwahl: Gemeindefriede Eitting unterstützt CSU-Mann Huber

Die Wählergemeinschaft Gemeindefriede Eitting unterstützt den Reisener Reinhard Huber, der für die Ortsliste Reisen derzeit im Gemeinderat sitzt und 2020 Bürgermeister von Eitting werden will. In der Gemeindefriede-Aufstellungsversammlung im Bräustüberl wurde Huber zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Daneben bestimmten 65 Stimmberechtigte auch 29 Bewerber für den Gemeinderat.

VON FRIEDBERT HOLZ

Eitting – Bei seiner kurzen Vorstellung erwähnte Huber, dass er sich seit drei Monaten im Vorruhestand befinde, seit 18 Jahren schon im Gemeinderat sitze und seit 2017 Stellvertreter des noch amtierenden Bürgermeisters Georg Wiester sei. Ihm dankte der 58-Jährige, der mit seiner Frau schon lange verheiratet ist und drei Kinder hat, für eine sehr gute Einarbeitung.

„Als Ziele meiner künftigen Arbeit sehe ich Kindergarten und Schule als große Herausforderungen, aber auch die Feuerwehrhäuser in Eitting und Gaden müssen saniert werden, und wir brauchen weitere Baugebiete“, formulierte Huber. Und er wünsche sich als Gemeinderatskandidaten viele junge Leute, auch mehr Frauen.

Bevor Versammlungsleiter Josef Brückl die vielen Eittinger im Saal über die Wahl informierte, gab Bürgermeister Wiester selbst einen kurzen Rückblick auf seine Arbeit. „Es waren herausfordernde, aber auch spannende Jahre in den fast zwei Amtsperioden, in denen vor allem die Generalsanierung der Turnhalle für gut eine Million Euro auf dem Programm stand. Eitting steht sehr gut da, und ich war hier sehr gerne Bürgermeister.“ Er sei nun insgesamt 47 Jahre in der Kommunalpolitik tätig, sagte Wiester, und er hoffe auf eine hohe Beteiligung aller Bürger bei den Kommunalwahlen 2020.

Nun durften die Anwesenden ihre Wahlscheine ausfüllen und abgeben, nachfolgend das Ergebnis der Liste an Bewerbern für den neuen Gemeinderat, die am 15. März zur Wahl stehen: 1. Max Klinger sen., 2. Josef Brückl, 3. Markus Scharl, 4. Martin Lenz, 5. Tanja Klein (gesetzter Platz für Beste aus Eittingermoos), 6. Robert Brand, 7. Franziska Wiester, 8. Martin Huber, 9. Thomas Erber, 10. Konrad Kratzer, 11. Thomas Zollner, 12. Nicole Ludwig, 13. Marina Scherz, 14. Markus Brückl, 15. Gregor Kolbeck, 16. Walter Scharl, 17. Michael Faltlhauser, 18. Werner Scharl jun., 19. Cosima Kolbeck, 20. Johannes Hatzl, 21. Wolfgang Schmid, 22. Thomas Klinger, 23. Philipp Berzl, 24. Franziska Stadl, 25. Florian Söhl, 26. Carola Kressierer, 27. Christian Noll, 28. Bernhard Wiester sen. und 29. Karlheinz Eberhart.